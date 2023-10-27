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        Haberler Ekonomi Sigorta Türk Nippon'dan acentelere özel kampanya - Sigorta Haberleri

        Türk Nippon'dan acentelere özel kampanya

        Türk Nippon Sigorta düzenlediği yıl sonu kampanyası ile üretim bazında gerçekleşecek hedefler neticesinde acentelerine çeşitli ülkelere seyahat etme imkânı tanıyor. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Güçlü acente ağımız sayesinde hedeflerimize sene bitmeden ulaşmayı hedefliyoruz. Şirketimiz ve acentelerimizi bir bütün halinde sene boyunca çok çalışarak güzel bir performans sergilediler. Bu güzel ekibin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 12:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:18
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        Türk Nippon'dan özel kampanya
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        Türk Nippon Sigorta 2023 yılı yıl sonuna özel bir kampanyayı acentelerine duyurdu. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen üretim baz alınarak farklı lokasyonlarda yurt dışı gezileri düzenleyecek olan Türk Nippon Sigorta, 2023 yılını üretim anlamında hedeflerinin üzerinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Acentelerini en önemli iş ortakları olarak gördüklerini ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. Yeni kampanyamızda tek bir ürüne odaklanmak yerine birçok üründe üretim hedefi koyarak bir kampanya oluşturduk. Bu kampanyada acentelerimiz gerçekleştirdikleri üretime göre Sırbistan, Dubai, İspanya ve Japonya gibi ülkelere seyahat etme imkânı bulabilecek. Biz de sonuçları merakla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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        ACENTELER ÖN PLANDA

        Kampanyaların asıl amacının satış kanalları ile bir arada vakit geçirmek olduğunu vurgulayan Pamukçu “Geziler sayesinde acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalıyoruz. Bu da bizi hızlı aksiyon alma konusunda avantajlı bir hale getiriyor. Acentelerimizi her daim ön planda tutuyor ve özel kampanyalar yapıyoruz 2024 yılında da bu stratejimizi sürdürerek kampanyalar yapmaya ve buna bağlı olarak seyahatler düzenlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

        Başarı kazandığını paylaşmaktır ilkesi ile hareket ettiklerini ve bu işin bir ekip işi olduğunu ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti: "Güçlü acente ağımız sayesinde hedeflerimize sene bitmeden ulaşmayı hedefliyoruz. Şirketimiz ve acentelerimizi bir bütün halinde sene boyunca çok çalışarak güzel bir performans sergilediler. Bu güzel ekibin bir parçası olmak beni çok mutlu ediyor.”

        Sözlerine 13-14 Kasım tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarına sponsor olduklarını söyleyerek devam eden Pamukçu “Türkiye’nin önde gelen hastane ve kliniklerinin katılımıyla düzenlenen sağlık turizmi fuarına sponsor olarak sağlık turizmi alanında neler yapabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Fuara Türkiye’den katılan tek sigorta şirketi olmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.

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        15'İNCİ YILINI SAPANCA’DA KUTLADI

        Türk Nippon Sigorta 6-8 Ekim tarihleri arasında NG Sapanca Otel’de 15. Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı. Tüm şirket çalışanlarının bir arada olduğu ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği organizasyonda Türk Nippon Sigorta çalışanları keyifli bir hafta sonu geçirdi. 6 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen Bölge Koordinasyon Toplantısı’nda 9 aylık değerlendirmenin yanı sıra yıl sonu hedefleri konuşuldu. 7 Ekim’de ise tüm şirket çalışanlarının katılımıyla önce kokteyl atölyesi etkinliği, sonrasında ise bar gecesi konsepti ile organizasyon son buldu. Yapılan organizasyonla ilgili görüşlerini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Pamukçu; 9 aylık sonuçlarımızı değerlendirdiğimiz koordinasyon toplantımız sonrası, hedeflerimizi yılın son çeyreğinde yakalamak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yoğunluk arasında kısa bir mola vermek hem de uzun bir aradan sonra hep birlikte olmak için bir etkinlik yapmak istedik. Buluşmamızın en önemli amacı ise 15. Kuruluş yıl dönümümüzü kutlamaktı. İlk günden bu yana bu başarıda en büyük emeğe sahip olan ve Şirketimizi bu noktalara getiren çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Her yıl düzenli büyüyen yapımız ve yenilikçi yaklaşımımızla sektördeki istikrarımızı sürdürerek büyümemizi devam ettireceğiz. 2024 yılında elde ettiğimiz başarılara yenilerini ekleyerek ilerlemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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