Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Türk mutfağının 9 köftesi! İstanbul'dan Trabzon'a köftenin lezzet yolculuğu

        Türk mutfağının 9 köftesi! İstanbul'dan Trabzon'a köftenin lezzet yolculuğu

        Türk mutfağının her köşesinden farklı bir köfte kokusu yükseliyor. Bursa'nın sade lezzetinden Güneydoğu'nun dolgun içli köftesine kadar uzanan bu lezzet yolculuğu, hem tarih hem de damak zenginliği sunuyor. Detaylar haberimizin devamında!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kimi mangalda, kimi fırında, kimi tereyağında pişer… Ama hepsinin ortak noktası aynı: Türk mutfağının sıcaklığı. İşte Akçaabat’tan Tekirdağ’a kadar uzanan köfte lezzetleri ve her birinin ardındaki hikâye…

        • 2

          9. İÇLİ KÖFTE

          Güneydoğu mutfağının gözdesi olan içli köfte, ince bulgurdan yapılan dış kabuğun içine kavrulmuş kıyma, soğan ve ceviz konularak hazırlanır. Kızartılarak veya haşlanarak servis edilen bu köfte, hem emeği hem lezzetiyle özel bir yere sahiptir.

        • 3

          8. TEKİRDAĞ KÖFTESİ

          Trakya mutfağının en tanınmış lezzeti olan Tekirdağ köftesi, kimyonlu aromasıyla öne çıkar. Galeta unu ve sarımsakla yoğrulan köfte, genellikle hardal veya acı sosla birlikte sunulur.

        • 4

          7. TİRE KÖFTESİ

          Ege’nin sade ama etkileyici lezzeti Tire köftesi, tereyağında pişirilip yoğurt ve domates sosuyla servis edilir. İnce uzun yapısı ve hafifliğiyle hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatiftir.

        • 5

          6. SULTANAHMET KÖFTESİ

          İstanbul’un tarihi lezzetlerinden biri olan Sultanahmet köftesi, az baharatlı ve sıkı kıvamlı yapısıyla tanınır. Genellikle yanında acı biber turşusu ve piyazla servis edilir. Yüzyıllardır aynı tarifle yapılan bu köfte, adeta bir nostalji tadıdır.

        • 6

          5. KADINBUDU KÖFTE

          Kadınbudu köfte, pirinçle karıştırılmış kıymanın önce un, sonra yumurtaya bulanıp kızartılmasıyla hazırlanır. Yumuşacık dokusu ve hafif tatlımsı aromasıyla özellikle ev yemeklerinin vazgeçilmezidir.

        • 7

          4. DALYAN KÖFTE

          Dalyan köfte, klasik ev yemekleri arasında özel bir yere sahiptir. Kıyma, haşlanmış yumurta, havuç ve bezelyeyle rulo şeklinde hazırlanır. Fırında pişirilen bu köfte, dilimlendiğinde içindeki renkli görüntüsüyle sofraya görsel bir şölen katar.

        • 8

          3. İNEGÖL KÖFTESİ

          Bursa’nın meşhur İnegöl köftesi, baharatsız oluşuyla diğerlerinden ayrılır. Sadece dana ve kuzu eti, tuz ve soğanla yoğrulur. Etin lezzetini ön plana çıkaran bu sadelik, onu yıllardır Türkiye’nin en sevilen köftelerinden biri yapmıştır.

        • 9

          2. İZMİR KÖFTESİ

          Ege mutfağının klasiklerinden biri olan İzmir köftesi, fırında pişirilen domates sosu ve patatesle birleşerek doyurucu bir yemek hâline gelir. Hafif baharatlı yapısı sayesinde hem ev sofralarında hem de lokantalarda sıkça tercih edilir.

        • 10

          1. AKÇAABAT KÖFTESİ

          Karadeniz’in Trabzon iline bağlı Akçaabat ilçesinden çıkan bu köfte, bol sarımsaklı ve yağlı yapısıyla tanınır. Genellikle dana eti, tuz ve ekmek içiyle hazırlanır. Mangalda pişirilen Akçaabat köftesi, yanında kızarmış ekmek, piyaz ve ayranla servis edilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Habertürk Anasayfa