AA

Türk müteahhitlerin uzun süredir dile getirdiği "Eximbank teminat mektubu versin" talebi karşılık buldu - TMB Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yaptığı toplantıda, Türk Eximbank'ın teminat mektubu verebilecek altyapıyı tamamladığı, yakın dönemde pilot uygulamaya geçileceği müjdesi müteahhitlerle paylaşıldı - Bakan Pekcan'a 10 başlıkta taleplerini sunan müteahhitler, yurt dışındaki projelerde Kovid-19 salgınına bağlı gecikmeler için muhtemel süre uzatımı taleplerine destek verilmesini istediler

Türk Müteahhitler Birliğinin (TMB) uzun süredir dile getirdiği "Eximbank teminat mektubu versin" talebi karşılık bulurken, banka müteahhitlere yurt dışındaki projeleri için büyük önem arz eden teminat mektubu sağlanması konusunda pilot uygulamaya hazırlanıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen hafta TMB Başkanı Mithat Yenigün ve yönetim kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti.

Açılış konuşmasında Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi ve müteahhitlik sektörüne etkilerine, bu etkilerin en aza indirilmesine yönelik Bakanlığın aldığı tedbirlere dikkati çekmiş, toplantı daha sonra basına kapalı devam etmişti.

AA muhabirinin TMB'den edindiği bilgiye göre, müteahhitlerin uzun süredir dile getirdiği "Eximbank'tan teminat mektubu" talebinde son aşamaya gelindiğine yönelik sinyaller alındı.

Müteahhitler için yurt dışı projelerin alınması ve yürütülmesinde çok önemli yeri olan teminat mektuplarıyla ilgili yakın zamanda pilot uygulamaya geçileceği öğrenildi.

Eximbank’ın, teminat mektubu verebilecek altyapıyı tamamladığı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, yılın ikinci yarısı itibarıyla teminat mektubu verilmesinin yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Türk Eximbank'ın daha önce hazırladığı "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı"nın koşulları uygun olmadığı için bu imkandan faydalanamayan müteahhitler, uygulamaya alınacak yeni program konusunda memnuniyetlerini dile getirdiler.

Müteahhitler taleplerini 10 başlıkta topladı

Öte yandan TMB üyeleri 10 başlıkta topladıkları hedef ve taleplerini Bakan Pekcan'a iletirken, bu başlıklar şöyle sıralandı:

"- Türk Eximbank kredi maliyetlerinin düşürülmesi, talep edilen banka teminatlarının azaltılması, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin esnekleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Risk Sigortası, Kefalet Bonosu, Yurtdışı Teminat Mektubu gibi programların bir an önce uygulamaya konulması,

- Sahraaltı Afrika'daki imkanların değerlendirilmesi için Türk Eximbank’ın bölgeye yönelik finansman desteğinin geliştirilmesi,

- Pazar çeşitlendirmesi konusunda pazar araştırması, finansman temini ve yabancı ülke makamları ile ilişki tesisi hususunda destek verilmesi,

- Yüksek teknolojilerin inşaat faaliyetlerine entegrasyonu çalışmalarına zaman kaybetmeksizin başlanması,

- Libya teminat mektupları komisyon ödemelerinin durdurulması,

- Yurt dışındaki projelerde Kovid-19 salgınına bağlı gecikmeler için muhtemel süre uzatımı taleplerine destek verilmesi,

- Salgın sonrası dönemde yurt dışı projelerinde rakiplerden daha önce girişimde bulunabilmesini teminen gerekli desteğin sağlanması,

- Bankaların, firmaların borç/faiz erteleme veya kredi kullanma taleplerine olumlu yaklaşmaları,

- Altyapı inşaat faaliyetlerinin de mücbir sebep kapsamına alınması,

- Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yüklenicilere tanınan sözleşmenin feshi hakkı ile ilgili başvuruların kabul edilmesi, kabul edilmeyenlere fiyat farkı ödenmesi."