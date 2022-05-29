Her iki versiyonun kargo bölmesine ön kapıdan erişilebiliyor. 30 metrelik kanat açıklığına sahip uçan kanat LD-1, LD-2, LD-3 gibi farklı standart kargo konteynerleri ve 463L gibi paletleri taşıyabiliyor ve bu kargoları, arka tarafta bulunan ek kargo kapısından uçarken de atabiliyor.