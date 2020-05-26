Motor arıza durumunda araç süzülerek geri çekilebilir tekerlekli iniş takımıyla bir otoyoluna veya düz bir araziye iniş ve kalkış da yapabiliyor ve en kötü ihtimalde balistik bir üçlü paraşüt ile de yolcuları koruyacak bir şekilde indirebiliyor.