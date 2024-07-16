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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Türk mobil oyun şirketi Grand Games 3 milyon dolar yatırım aldı - Teknoloji Haberleri

        Türk mobil oyun şirketi Grand Games 3 milyon dolar yatırım aldı

        Türk mobil oyun şirketi Grand Games, Peak Games'ten sonra ilk oyun sektörü yatırımını yapan Earlybird liderliğinde, 3 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:53
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        Türk oyun şirketine 3 milyon dolar yatırım
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        Türkiye girişimcilik ekosistemindeki son yatırım haberlerinden biri, oyun sektöründen geldi. Yerli mobil oyun şirketi Grand Games, Earlybird Digital East Fund liderliğinde, 3 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı. Laton Ventures’un da katılımcıları arasında yer aldığı yatırım turu, Earlybird’ün Türkiye’de Peak Games’ten sonraki ilk oyun sektörü yatırımı oldu.

        “İNOVASYON VE KALİTELİ ÜRETİMLE FARKLILAŞACAĞIZ”

        Daha önce Good Job Games ve Moon Active gibi sektörün önde gelen oyun şirketlerinde çalışan, Zen Match, Wonder Blast gibi oyunlarda lider pozisyonlarda görev alan Bekir Batuhan Çelebi, Mustafa Fırtına ve Mehmet Çalım tarafından kurulan Grand Games, milyonlarca kişi tarafından oynanacak uzun ömürlü mobil oyunlar geliştirme hedefiyle yola çıktı.

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        Oyun sektöründeki şirket sayısının son 5 yılda çok arttığını, ancak başarılı oyunların sayısının azaldığını belirten Grand Games Kurucu Ortağı Bekir Batuhan Çelebi, “Oyun sektörü yükselişte olsa da inovatif ve kaliteli üretimlere çok az rastlanıyor. Grand Games olarak hissiyat odaklı yaklaşımımız ile şans ve sosyal rekabet üzerine odaklandığımız yüksek kalitede oyunlar geliştireceğiz. Yazılım, ürün geliştirme, sanat ve pazarlama gibi alt disiplinlerden çok tecrübeli insanlar barındıran ekibimiz ve stratejimiz ile başarılı olacağımıza inancımız tam” dedi.

        İLK OYUN YAYINLANDI, YENİ OYUNLAR YOLDA

        Hızlı üretmenin ve kullanıcılardan hızlı geri dönüşler almanın gücüne inanan Grand Games ilk oyunlarını yayına aldıklarını açıkladı. iOS ve Android platformunda yayında olan Magic Sort oyununu ABD’de soft launcha çıkartarak ilk oyunlarını oyunseverlerle buluşturdu. Yeni oyunlar konusunda da ipuçları veren Bekir Batuhan Çelebi: “Grand Games olarak ilk aylarımızda Puzzle oyunlarına odaklandıktan sonra sosyal rekabet ve etkileşimi bambaşka bir noktaya taşıyacak amiral gemisi oyunumuzu da 2025’in başlarında yayınlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

        EARLYBIRD’ÜN TÜRKIYE’DEKI İKİNCİ OYUN YATIRIMI

        Earlybird Digital East Fund liderliğinde gerçekleştirilen tohum öncesi yatırım turuna, Laton Ventures ve de katıldı. Avrupa’daki teknoloji yenilikçilerini hedefleyen Earlybird, daha önce Türkiye’de, Haziran 2020'de Zynga'ya 1,8 milyar dolara satılan ve Türkiye'nin ilk unicorn'u olan Peak Games’e de yatırım yapmıştı. Grand Games yatırımı, Earlybird’ün Türkiye’deki ikinci oyun yatırımı oldu.

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        Türkiye’nin uygulama mağazalarında zirveyi zorlayan ve dünya çapında sevilen mobil oyunlar geliştirme konusunda oldukça başarılı bir geçmişinin olduğunu dile getiren Earlybird Digital East Fund’tan Oğuzhan Özer, “Türkiye'deki oyun ekosisteminin on yılı aşkın süredir devam eden gelişimine ve özellikle Peak Games'in satın alımından sonra küresel çapta bir merkez haline gelmesine tanıklık ettik. Sektörün zorluklarını da bilen seçici bir yatırım firması olarak Grand Games'i bizim için farklı kılan şey ekiplerinin kalitesi ve vizyonları oldu. Bu heyecan verici yolculuklarında onları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

        Yatırım turunun katılımcıları arasında yer alan Laton Ventures Kurucusu Görkem Türk ise “Oyun sektörünün önde gelen isimlerinin desteğiyle kurulan Laton Ventures olarak; küresel ölçekte başarıya ulaşmış şirketlerin kültürüyle yetişen vizyoner kurucuların kurduğu Grand Games’in yeni başarı hikayeleri yazacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.

        “HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DEN YENI BIR UNICORN ÇIKARMAK”

        Aldıkları yatırımı kendileri gibi oyun ekosistemini değiştirme ile ilgili tutkulu insanlardan bir ekip kurmak için kullanacağını belirten Grand Games Kurucu Ortağı Bekir Batuhan Çelebi, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

        “Hedefimiz, Peak Games ve Dream Games gibi, oyun ekosisteminde unicorn statüsüne erişmiş şirketlerin arasında yer almak. Bu yolculukta bize inanan ve destek veren tohum öncesi yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”

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