05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü durumundaki otomotiv ve beyaz eşya üreticilerinin yer aldığı metal iş kolunda 2019-2021 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri gelecek hafta pazartesi günü başlayacak. Arçelik, Ford, OYAK- Renault, TOFAŞ, MAN, Bosch gibi dev firmaların da aralarında yer aldığı 250 işyerinde 120 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri öncesi 84 bin üye ile anket yapılarak, işçilerin beklentileri soruldu.
TÜRK-METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, iki yıl önce “yüzyılın sözleşmesi” diye adlandırdıkları sözleşmeyi, görüşmelerin tıkandığı, grevlerin ertelendiği bir dönemde imzalayarak, metal işçileri olarak tarih yazdıklarını söyledi. O tarihte yüzde 26 oranında zam aldıklarını kaydeden Kavlak, TÜRK-METAL ile MESS arasındaki yeni toplu sözleşme görüşmelerine pazartesi günü başlayacaklarını belirtti.
Sektörde 120 bin işçi çalıştığını, bunların 112 bininin TÜRK-METAL üyesi olduğunu vurgulayan Kavlak, süreçle ilgili olarak HAK-İŞ’e bağlı Özçelik-İş ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın başkanını ziyaret ederek bilgi verdiğini anlattı.
YÜZDE 26.28 ZAM TALEBİ
Pevrul Kavlak’ın verdiği bilgiye göre TÜRK-METAL Sendikası, pazartesi günü MESS ile oturacağı pazarlık masasında ilk 6 ay için yüzde 26.28, ikinci 6 ay enflasyon + 1, üçüncü 6 ay enflasyon + 2, dördüncü 6 ay enflasyon + 1 oranında ücret artışı talep edecek.
Geçen toplu sözleşmede ilk defa işçilere tamamlayıcı sağlık sigortası hakkı aldıklarını anımsatan Kavlak, bu sigortadan yararlanarak 130 bin hastane girişi olduğunu, 10 bin üyenin ameliyatının gerçekleştirildiğini söyledi. Kavlak, bu kez işçilerin eşleri için de tamamlayıcı sağlık sigortası talep edeceklerini belirtti.
TÜRK-METAL ayrıca, dini bayramlarda çalışanlar için ödenen yüzde 100 zamlı ücretin yüzde 200’e çıkartılmasını, gece çalışma saatlik ücret zammının yüzde 15’e yükseltilmesini, anaokulu yardımı yapılmasını, öğrenimine devam eden işçilere öğrenim yardımı verilmesini, işe ilk girenlerin asgari ücretin en az yüzde 10 üzerinde ücretle işe başlatılmasını talep edecek.
ŞİDDET VE TACİZE KARŞI KADIN İŞÇİLER KURULU
TÜRK-METAL’in önerileri arasında, ILO’nun bu yıl kabul ettiği, işyerinde şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlayan 190 sayılı sözleşme doğrultusunda işyerlerinde Kadın İşçiler Kurulu oluşturulması da bulunuyor. Kurul, kadın işçilerin işyerinde maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın, şiddetin ve tacizin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DARALMA SÜRECİ ETKİLEYECEK Mİ?
Pevrul Kavlak, otomotiv sektöründeki daralmanın toplu sözleşme görüşmelerini nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soru üzerine, her ne kadar kamuoyuna otomotivdeki daralma yansısa da sektördeki işletmelerin satışlarının yüzde 92’sinin ihracat, yüzde 8’inin iç piyasa olduğunu belirtti. Kavlak, kapasitede biraz azalma olabileceğini, ama sektörde çalışan sayısında bir azalma yaşanmadığını, 250 işletmenin hiçbirinde tenkisat olmadığını, iç pazardaki yüzde 50 daralmanın payının yüzde 4 olduğunu ifade etti. Sektörün durumunu yakından takip ettiklerini kaydeden Kavlak, geçen toplu sözleşme görüşmelerinde grev aşamasına gelindiğini ama oturup masa başında çözüm bulduklarını, bu kez de masadan uzlaşmayla kalkılacağını düşündüklerini söyledi.
İstedikleri rakamların afaki rakamlar olmadığını, makul ve mantıklı rakamlar olduğunu belirten Kavlak, taleplerinde pazarlık marjı olduğunu vurguladı.
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