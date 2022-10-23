Türk Medeni Kanunu kabulü ve maddeleri

Tek eşle evlilik, kadınlara boşanma hakkı ve kadın erkek eşitliği gibi esasları kabul eden Türk Medeni Kanunu hangi ülkenin medeni kanunu örnek alarak hazırlanmıştır? Türk Medeni Kanunu maddeleri nelerdir? İşte, Türk Medeni Kanunu hakkındaki tüm detaylar…
Türk Medeni Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi?
Türk Medeni Kanunu ya da bir diğer adıyla Türk Kanunu Medenisi; 17 Şubat 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2002 tarihine kadar yürürlükte kalan bu kanun yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Türk Medeni Kanunu
1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun kökleri Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Dönemi’ne kadar dayanmaktadır. 1868 ile 1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle, İslami medeni hukuk kurallarını içermektedir. Osmanlı Devleti’nde Mecelle’yi 1917 yılında çıkartılan Hukuk-ı Aile Kararnamesi izlemiş ve bu kararname; İslam dünyasında, aile hukuku hakkında çıkartılan ilk kanun olma sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise hukuka ayrı bir önem verilmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nden miras kalan yasalar gözden geçirilmiş ve gerektiğinde değiştirilmiştir.
Peki, Türk Medeni Kanunu hangi ülkenin medeni kanunu örnek alarak hazırlanmıştır? 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu; İsviçre Medeni Kanunu örnek alarak hazırlanmıştır.
Hukukçu milletvekilleri, hukuk profesörleri ve mahkeme başkanlarından oluşan 26 kişilik bir komisyon İsviçre Medeni Kanunu’nu incelemişler ve kanunu Fransızcadan Türkçeye çevirmişlerdir. Komisyon, tercümenin tamamlanması ve kanunun uygun bulunmasıyla 20 Aralık 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlayan görüşmelerin neticesinde yeni medeni kanun 17 Şubat 1926 tarihinde oybirliğiyle kabul edilmiş ve 4 Nisan günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile tüzel kişilikler, kazanılmış haklar ve evlilik müessesi gibi birçok konuya açıklık getirilmiştir.
1926 kabul edilen Türk Medeni Kanunu tam 76 yıl yürürlükte kalmıştır. Dönemin koşullarına cevap vermesi için hazırlanmış olan bu kanun zaman içinde yeni ihtiyaçların doğmasıyla yetersiz kalmış ve Türk Medeni Kanunu, 2002 yılında korunarak değiştirilmiştir.
Türk Medeni Kanunu Maddeleri
4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu maddeleri şu şekilde sıralanabilir:
- Aile kurumu içinde bir kadın-erkek eşitliği getirilmiştir.
- Evlilikte resmi nikâh zorunluluğu getirilmiştir.
- Çok eşli evlilik yasaklanmış ve tek eşli evlilik zorunlu hale getirilmiştir.
- Kadınlara diledikleri mesleğe girebilme ve çalışma özgürlüğü getirilmiştir.
- Miras konusunda kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmış ve kız çocukların, erkek çocuklarla eşip paya sahip oldukları belirlenmiştir.
- Kadınlara boşanma hakkı tanınmıştır.
- Boşanma belirli sebeplere bağlanmıştır. Ayrıca evliliğin mahkeme kararı ile sonlandırılması kararlaştırılmıştır.
- Evlilik dışı dünyaya gelen çocuklara, soy bağı ile babalarına bağlanabilmeleri için babalık davası açabilme hakkı verilmiştir.
- Miras, boşanma ve mahkemelerde tanık ve şahitlik edebilme gibi konularda kadınlar ile erkekler eşit bir statüye getirilmiştir.
- Patrikhanelerin din dışı işlerdeki tüm yetkileri kaldırılmıştır.
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