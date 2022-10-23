Moskova Antlaşması tarihi, Maddeleri, Önemi ve sonuçları

Rusya’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne altın ve silah göndermeyi de taahhüt ettiği Moskova Antlaşması ne zaman imzalandı? Moskova Antlaşması önemi nedir? Moskova Antlaşması tarihi ile alakalı tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Moskova Antlaşması Nedir?

Moskova Antlaşması; 16 Mart 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’nda elde ettiği başarıların da etkisiyle iki ülke arasında başlayan yakınlaşmanın bir sonucu olarak imzalanan Moskova Antlaşması ve ardından gelen Kars Antlaşması ile Türkiye’nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır.

Peki, Moskova Antlaşması Türkiye adına kim imzaladı? Moskova Antlaşması’nı imzalayan Türk heyeti; Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy, Yusuf Kemal Tengirşenk ve Rıza Nur’dan meydana gelmektedir.

Moskova Antlaşması Tarihi

Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, Kazım Karabekir önderliğinde Ermenilere karşı girişilen savaşta; Kars, Ardahan, Batum ve Iğdır gibi yerler Ermeni işgalinden temizlenmiştir. Geri çekilen Ermeni güçlerini takip eden Kazım Karabekir Gümrü bölgesine kadar gelmiş ve burada gerçekleşen Gümrü Muharebesi de TBMM’ye bağlı ordular tarafından kazanılmıştır.

7 Kasım 1920 ‘de Türk ordusunun Gümrü’ye girmesi sonucu Ermenistan barış istemiş ve iki ülke arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Doğu sınırını tespit eden bir antlaşma olan Gümrü Antlaşması’nın Sovyet Rusya tarafından da onaylanmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy’u Moskova Büyükelçiliğine atamış ve iki devlet arasında diplomatik ilişkiler hız kazanmıştır.

Tesis edilen bu ilişkilerin neticesinde de 16 Mart 1921 tarihinde TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalanmıştır.