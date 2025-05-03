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        Haberler Ekonomi Para Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi - Para Haberleri

        Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

        Ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi. TCMB'den kur yükselişine karşı sıkılaştırıcı önlemler geldi. En dikkat çeken: ihracatçıların TCMB'ye döviz satış oranı Şubatta yüzde 25'e indirilmişti, tekrar yüzde 35'e yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 03.05.2025 - 01:12
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        TL'yi destekleyecek yeni adımlar
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

        Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3’e çıkarıldı.

        TCMB'den kur yükselişine karşı sıkılaştırıcı önlemler geldi. En dikkat çeken: ihracatçıların TCMB'ye döviz satış oranı Şubatta yüzde 25'e indirilmişti, tekrar yüzde 35'e yükseltildi.

        TCMB’nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

        Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

        Son dönemde yabancı para mevduat artışı ağırlıklı olarak ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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