Türk Kızılay’ı Hilâl-i Ahmer Koleksiyonuna Güneş desteği

Güneş Sigorta,“Türk Kızılay 150. Yıl İletişim Etkinlikleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Hilâl-i Ahmer Koleksiyonunda, Ressam Ebru Ceylan’ın tasarladığı Hilâl-i Ahmerile yer aldı. Türk Kızılay’ın sosyal sorumluluk ve insani yardım konusunda farkındalığı artırmak adına gerçekleştirdiği Hilâl-i Ahmer etkinliği ile kendi kurum kimliklerini yansıtan eserlerle koleksiyona katılım sağlayan firmalardan elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak. Farklı disiplinlerden ünlüler, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen sanatçılar tarafından tasarlanan eserlerin yer aldığı koleksiyon, halka açık çeşitli alanlarda ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.