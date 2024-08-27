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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik TÜRK-İŞ'ten 'Zordayız, geçinemiyoruz' mitingi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        TÜRK-İŞ'ten 'Zordayız, geçinemiyoruz' mitingi

        Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplumun her kesiminin sıkıntılarını ülke gündemine taşıdıklarını söyledi. Atalay, emeklilerin 12 bin, asgari ücretlilerin 17 bin TL almaya mecbur bırakıldıklarını, Kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine düştüğünü söyledi. Bir buçuk yıl öncesine kadar böyle bir tablo görülmediğini dile getirdi

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        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:38
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        TÜRK-İŞ'ten 'Zordayız, geçinemiyoruz' mitingi
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        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen 'Zordayız, geçinemiyoruz" mitinginde konuştu.

        Atalay; TÜRK-İŞ’in taşeron, staj mağdurları, vergide olduğu gibi nerede mağduriyet varsa o mağduriyetleri ülkenin gündemine taşıdığını ifade etti.

        İşçinin, çiftçinin, emeklinin bu ülkenin yüzde 65’ini oluşturduğunu ancak Meclis’te tulum kökenli 5 kişinin olmadığını, bunun yanında 150 işveren kökenli milletvekili olduğunu söyledi. Sabah 5’te kalkmayanların, tulum giymeyenlerin emekçinin derdini anlayamayacağını ifade eden Atalay, işverenlerin işçilerin örgütlenmesinden korkmamaları gerektiğini kaydetti.

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        Atalay, emeklilerin 12 bin, asgari ücretlilerin 17 bin TL almaya mecbur bırakıldıklarını, Kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine düştüğünü söyledi. Bir buçuk yıl öncesine kadar böyle bir tablo görülmediğini dile getirdi.

        İşçi cinayetlerine de değinen Atalay, Türkiye’de terör örgütleriyle arasına mesafe koymayanlar bulunduğunu, herkesin bayraktan taraf olması gerektiğini ifade etti ve İsrail tarafından Filistin’de yapılan katliamları dile getirdi.

        Örgütlenen işçilerin işten çıkarıldığını, Polonez’de 146 işçinin işten atıldığını anlattı. Yabancı şirketlerin kendi ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yasalara uyması gerektiğini, ülkeyi yönetenlerin bu duruma dur demek mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

        Sokak enflasyonunu en iyi işçilerin bildiğini, TÜİK’in açıklamalarına güven olmadığını, ücretlerinin enflasyon karşısında erimemesi için mücadele edildiğini dile getirdi….

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