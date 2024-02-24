TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Kavlak vefat etti

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."

KİMDİR?

1962 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, Orta, MKEK Çırak Okulu ve Lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Çalışma hayatına, 1979 yılında MKEK Silah ve Tüfek Fabrikası'nda başlayan Kavlak, 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik işyerinde çalışma hayatını devam ettirdi.

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Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi’nin 1992 yılında yapılan 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine, 1995 yılında yapılan 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 1998 yılında yapılan 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Kavlak, 26-28 Nisan 2002 tarihlerinde yapılan Türk Metal Sendikası 11’inci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik, 2-4 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığı ve 3-5 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlık görevine seçildi.

Kavlak, 15-17 Haziran 2012, 01-02 Ağustos 2015, 29-30 Haziran 2019 ve 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan Türk Metal Sendikası’nın 14'üncü, 15'inci, 16'ncı ve 17’nci Olağan Genel Kurullarında da Genel Başkanlık görevine yeniden seçilerek beş dönemdir bu görevi üstlenmektedir. Genel Başkanlığını yürüttüğü Türk Metal Sendikası Çalışma Bakanlığı’nın 2023 işkolları istatistiğine göre 259 bine yakın üyesiyle hem metal iş kolunda hem de tüm işkollarında Türkiye'nin en büyük işçi sendikasıdır. 750'e yakın işyerinde toplu iş sözleşmesi akdeden Türk Metal, endüstri ilişkilerindeki pozitif yaklaşımıyla sanayinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibidir.

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Kavlak, 2007 yılından itibaren TÜRK-İŞ yönetiminde de yer almaktadır. 2007 yılında yapılan TÜRK-İŞ’in 20’nci Olağan Genel Kurulu’nda Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği görevine seçildi. 2010 Haziran ayında ise Genel Sekreterlik görevine getirildi. Kavlak, 8-10 Aralık 2011, 3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan TÜRK-İŞ'in 21'inci, 22'inci ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında Genel Sekreterlik görevini yeniden üstlenirken, 30 Kasım-2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ'in 24'üncü Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Kavlak, aynı zamanda, Türk Metal Sendikası öncülüğünde 1994 yılında Ankara’da kurulan ve 76 sendikadan yaklaşık 10 milyon işçinin üye olduğu uluslararası sendikal teşekkül mahiyetindeki Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nda (UAMİF) 2005 yılında gerçekleştirilen 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterlik görevine seçildi. UAMİF’in 2008 yılında gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulunda söz konusu göreve yeniden aday olmayan Kavlak, 8 Mart 2011 yılında gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulda ise UAMİF Genel Başkanlığı görevine seçildi. UAMİF’in 6 Mart 2014, 6 Mart 2017, 5 Mart 2020 ve 7 Mart 2023 tarihlerinde yapılan 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 10’uncu Olağan Genel Kurullarında Genel Başkanlık görevine yeniden seçilerek beş dönemdir bu görevi üstlenmektedir.

Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın 2019 yılında üyesi olduğu IndustriAll Küresel Sendika’nın 14-15 Eylül 2021 tarihinde yapılan 3’üncü kongresinde İcra Kurulu Asil üyeliğine seçildi. Kavlak’ın aynı zamanda IndustriAll Avrupa Sendikası’nda da İcra Kurulu Asil üyeliği bulunmaktadır.

Pevrul KAVLAK, evli ve 2 çocuk babasıdır.