Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Macris Carneiro ve Kübra Akman'ı transfer etti!

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Geçtiğimiz sezon misli.com Sultanlar Ligi’ni 4. sırada bitiren Türk Hava Yolları, kadrosunu önemli iki isimle güçlendirdi.

THY, dış transferde son olarak Fenerbahçe Opet ile lig şampiyonluğu yaşayan Brezilya Milli Takımı’nın pasörü Macris Carneiro ile anlaştı.

1989 doğumlu ve 1.78 boyunda olan Macris, daha önce Sao Caetano/Blausiegel, BMG/Sao Bernardo, Energis Sao Caetano, EC Pinheiros, Terracap/BRB/Brasilia Volei ve Itambe/Minas takımlarının formalarını giydi.

THY ayrıca 2013 yılından bu yana Vakıfbank forması giyen Kübra Akman ile de anlaştı.