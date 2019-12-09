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Türk Eximbank yurtdışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde marka kredisi vermeye başladı.

Eximbank tarafından gönderilen bültene göre kredinin faiz oranı euribor artı yüzde 2.75 olarak belirlendi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ve tüm ihracatçıların yurtdışından marka alımlarını finanse ettiklerini, uzun süredir üç yıl vade ile sınırlı olan marka kredisinin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardıklarını söyleyerek, "Son dönemde fonlama maliyetlerindeki düşüşleri eş zamanlı kredi faizlerimize yansıtarak marka alımlarında ihracatçılarımızın uluslararası rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka kredimizde faiz indirimimiz vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın üzerindedir" dedi.

HARCAMA TAAHHÜDÜ KARŞILIĞI FİNANSMAN

Marka Kredisi programı ile yurtdışında yerleşik marka ve/veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması, Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurtdışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden en çok bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor.