Türk boksörlerden İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya

Milli boksörler, 6. İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde 3 altın ve 2 gümüş madalyaya ulaştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 3. gününde Türk boksörler ringe çıktı.

Kadınlar 54 kg’da Türkiye'yi temsil eden Ayşen Taşkın, ilk altın madalyayı kazanan isim oldu. Kadınlar 60 kg'da Evin Erginoğuz ile 51 kg'da mücadele eden Rabia Topuz da altın madalya elde etti.

Erkekler 80 kg’da Sultan Osmanlı ile kadınlar 65 kg’da Berfin Kabak, gümüş madalyanın sahibi oldu.