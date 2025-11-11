Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Diğer Boks Türk boksörlerden İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya - Diğer Haberleri

        Türk boksörlerden İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 madalya

        6. İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde milli boksörler 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk boksörlerden 5 madalya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli boksörler, 6. İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde 3 altın ve 2 gümüş madalyaya ulaştı.

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 3. gününde Türk boksörler ringe çıktı.

        Kadınlar 54 kg’da Türkiye'yi temsil eden Ayşen Taşkın, ilk altın madalyayı kazanan isim oldu. Kadınlar 60 kg'da Evin Erginoğuz ile 51 kg'da mücadele eden Rabia Topuz da altın madalya elde etti.

        Erkekler 80 kg’da Sultan Osmanlı ile kadınlar 65 kg’da Berfin Kabak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Beşiktaş'tan Ersin ve Necip için açıklama!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Habertürk Anasayfa