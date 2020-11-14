Kim Milyoner Olmak İster programını ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Yarışmaya Buket Ela Demirel konuk oldu ve 250 bin liralık soruya kadar geldi.

Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor.

Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır?

CEVAP: A