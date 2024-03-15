Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Türk araştırmacılar, stresin beyindeki "zaman algısı"nı bozduğunu tespit etti

        Türk araştırmacılar, stresin beyindeki "zaman algısı"nı bozduğunu tespit etti

        Ankara Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, stres, zaman algısı bakımından beynin yürütücü kontrolünü bozarken, dopamin düzeyi yüksek bireyler zamanı daha doğru algılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stres beyindeki zaman algısını bozuyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Üniversitesinden bilim insanları, "dopamin" ve "stres" faktörlerinin beynin "zaman" algılama süreçlerinde bazı değişimler yarattığını ortaya koydu.

        Sonuçları uluslararası makaleyle duyurulacak araştırma bulgularına göre, stres, zaman algısı bakımından beynin yürütücü kontrolünü bozarken, dopamin düzeyi yüksek bireyler zamanı daha doğru algılıyor.

        ÇALIŞMANIN YENİ UFUKLAR AÇMASI BEKLENİYOR

        Çalışmanın, zaman algısı bozukluğuna neden olan depresyon, şizofreni ve Parkinson gibi hastalıkların gizeminin anlaşılmasında, tanı ve tedavilerinin izlenmesinde yeni ufuklar açması bekleniyor.

        Nörobilim ve Nöroteknoloji Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) İnsan Nörogörüntüleme Laboratuvarı sorumlusu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metehan Çiçek, TÜBİTAK destekli "Sosyal Stresin Zaman Algısı Üzerine Etkisi: Epigenetik ve Beyin Görüntüleme Çalışması" başlıklı bilimsel projenin sonuçlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        REKLAM

        ABD'de çeşitli üniversitelerde sinir bilim üzerine yaptığı çalışmaların ardından Türkiye'ye dönen ve yaklaşık 30 yıldır beynin üst düzey işlevlerinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili çalışmalar yapan Çiçek, bu çalışmalarında beyin görüntüleme yöntemlerini kullandığını anlattı.

        STRES ALTINDAYKEN ZAMAN NEDEN YAVAŞ GEÇİYOR SORUSUYLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

        Çiçek, son araştırmasına ilişkin, "Öteden beri şunu merak ederdim; geçirdiğim bir kaza sırasında saniyeler sanki dakikalar gibi geçti, zaman bir türlü geçmedi. Acaba bu sürede beynimde ne oluşmuştu? Yani stres altındayken ya da duygusal yoğunluğu olan dönemlerde zaman neden yavaş geçiyordu? İşte bu soruyu merak ettiğimden çalışmalara başladım" diye konuştu.

        Bu konunun iki doktora öğrencisinin tezinde yer aldığını aktaran Çiçek, bunlardan ilkinde sosyal stresin zaman algısı üzerindeki etkisini araştırdıklarını söyledi.

        TÜBİTAK destekli yürüttükleri çalışmalarında etik kurul onayı alınmış iki deney yaptıklarını belirten Çiçek, şöyle devam etti: "İlk deneyde manyetik rezonans (MR) görüntüleme tekniği altında 45 sağlıklı yetişkine sosyal stres yaratan, 'başarısızlık' duygusu veren görüntüler izlettirdik. Bu durumda beyinlerinin görüntülemesini yaptık. Gördük ki sosyal stres, zaman algısında değişikliklere neden oluyor. Deney sonuçları, normal şartlarda bireylerin zamanı olduğundan daha hızlı geçiyormuş gibi algıladığını, ancak stres altında zamanı doğruya yakın algılamalarının bir yavaş çekim etkisi oluşturduğunu gösterdi. Yani beyindeki bazı bölgeler, zaman algısı görevi yaparken stresle karşılaşırsanız aktivitesini kaybediyor. Stres, zaman algısı bakımından beynin yürütücü kontrolünü bozuyor. Beyin stres anında, zamanı istemeden de olsa adeta yavaş çekime alıyor yani ve hayat kurtarabilecek kararları almak için sanki zaman penceresi genişliyor."

        REKLAM

        "STRES HALİNDE BEYİN ZAMANI DAHA DOĞRU ALGILIYOR"

        Çiçek, yine aynı çalışmanın ikinci deneyinde 44 sağlıklı bireyin tükürük örneklerinden DNA metilasyonu incelemesi yaptıklarını ifade ederek, "Bu inceleme sonucunda beyinlerinde dopamin düzeyi yüksek bireylerin zamanı daha doğru algıladığı gösterildi. Yani stres hallerinde dopamin seviyesi yükseliyor ve beyin zamanı daha doğru algılıyor" dedi.

        Dopaminin aslında ödülle ilişkili olduğuna işaret eden Çiçek, "Örneğin yemek yediğimizde, takımımız bir maç kazandığında dopamin sistemi aktive oluyor. Farklı bireylerde zaman algısı niye farklı? Bu dopamin seviyesi yani ödül sistemiyle ilgili. Öte yandan beyin dopamin düzeyleri yüksek olan bireylerin zaman algısı görevi sırasında beyin aktivasyonlarının adeta daha verimli hale geldiği görüldü. Bu bulgu da stres altında zamanın daha yavaş geçtiğini hissetmemizi açıklayabilir. " açıklamasında bulundu.

        Bol bol tüketin! Stresle savaşan 10 besin
        Bol bol tüketin! Stresle savaşan 10 besin

        "ZAMAN ALGISI DEPRESYON HASTALARINDA BOZULUYOR"

        Prof. Dr. Metehan Çiçek, araştırma sonuçlarının nerede kullanılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken şunları kaydetti: "Daha önceki araştırma sonuçlarımızla birleştirirsek zaman algısı depresyon hastalarında bozuluyor. Zaten depresyon hastaları ödülden fayda sağlamıyorlar, hiçbir şey onları mutlu etmiyor. Yani dopamin sisteminde bir sorun var. Dolayısıyla dopamin sisteminde sorun olan durumlarda zaman algısının bozulması daha mantıklı geliyor. İki çalışmadan elde edilen sonuçlarla, insanda stres altında zamanın neden farklı algılandığını açıkladık. Araştırma bulgularının, zaman algısı bozukluğuna neden olan parkinson, şizofreni gibi hastalıkların gizeminin anlaşılmasında tanı ve tedavilerinin izlenmesinde yeni ufuklar açmasını bekliyoruz. Sonuçlar, özellikle depresyon hastalarındaki zaman algısı bozukluğunun nedenini anlamak açısından da yararlı olacak."

        Çalışma sonuçlarının Dr. Güvem Gümüş Akay tarafından fizyoloji ve Dr. Gözde Vatansever tarafından sinirbilim doktora tezleri olarak yazıldığını aktaran Çiçek, ayrıca bilimsel dergiye gönderilmek üzere uluslararası makalelerinin hazırlık aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Galatasaray'a dönebilirler!
        Galatasaray'a dönebilirler!
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Habertürk Anasayfa