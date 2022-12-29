AA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 2022 yılının 11 ayı itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 42,1 milyona ulaştığını, turizm gelirinin ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) revize rakamlarıyla 9 ayda 35 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Ziyaretçi sayısına ilişkin rakamlara bakıldığında 2021 yılına göre yüzde 84 oranında artış kaydedilmesine karşın turizm gelirinin salgın öncesi dönem olan 2019 yılının yüzde 1,7 altında seyrettiğini ifade eden Bağlıkaya, kişi başı ortalama turizm gelirinin yeterli olmadığını söyledi.

Bağlıkaya, tur operatörü ve seyahat acentelerinin yurt dışında gerçekleştirdikleri yoğun temaslar neticesinde 2023 yılına ilişkin taleplerin olumlu seyrettiğini gözlemlediklerini aktararak, "Kasım ayı başında Londra’da düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarları arasındaki WTM Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz temaslardan da olumlu sonuçlar elde ettik.

2023 yılına ilişkin rezervasyon talepleri olumlu seyretmekle birlikte Türkiye’nin turizmdeki performansını belirleyecek üç temel unsuru göz ardı etmemek gerekir. Bu unsurlar; küresel ekonomik resesyon ihtimali, dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın Türkiye’ye etkisi. Tüm bu gelişmeleri önümüzdeki yıl süresince yakından takip ediyor olacağız" diye konuştu.

'ANTALYA'DA YILBAŞI DOLULUĞU YÜZDE 90'I AŞAR'

Firuz Bağlıkaya, Rusya’dan yılbaşı dönemine ilişkin talebin genel olarak iyi seyrettiğini belirterek, "Avrupa pazarından da önceki yıllara nazaran talebin daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle önemli turizm destinasyonlarımızdan Antalya’da kış sezonunda açık olan otellerin yılbaşı doluluklarını yüzde 90’lar seviyesinde geçirmesini bekliyoruz" dedi.

Bağlıkaya, Türkiye'den yurt dışına düzenlenen turlara bakıldığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilginin yüksek olduğunu, Kıbrıs'ın özellikle sanatçılı programları ile talep çektiğini ifade ederek, İtalya ve Balkan ülkelerinin ilgi gördüğünü, ayrıca Şarm el Şeyh, Kızıldeniz gibi daha sıcak bölgelere de talep olduğunu dile getirdi.

Sömestir dönemindeki taleplere yönelik olarak Bağlıkaya, şu an tüketicilerin talebinin ağırlıklı olarak yılbaşı tatiline yoğunlaşmış durumda olduğunu, sömestir dönemi için taleplerin ocak ayının ilk ve ikinci haftasında artış göstermesini öngördüklerini aktardı ve "Şu ana kadar gelen sömestir dönemi taleplerini değerlendirdiğimizde özellikle kayak ve termal otellere ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca Antalya başta olmak üzere güney bölgelerimiz de sömestr dönemi için tercih edilen yerler arasında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

'YURTDIŞI REZERVASYONLAR YÜZDE 50 ARTTI'

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, seyahat acentelerinin erken rezervasyon kampanyalarını kasım ayından itibaren vatandaşların beğenisine sunduğuna işaret ederek, vatandaşların yurt içi tatilleri için erken rezervasyon dönemine yönelik ilgisinin geçen yıla benzer bir seyir izlerken, aralık ayı ortasından itibaren talepte bir yükseliş gözlemlediklerini bildirdi.

Erken rezervasyon dönemi için asıl belirleyici olacak dönemin ocak-şubat ayları olmasını beklediklerini vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Tatilseverlerin önemli bir bölümünün yeni yıldaki gelir ve fiyatlarda yaşanacak gelişmeleri görerek karar verme eğilimde oldukları gözleniyor. 2023’te iç pazarın canlandırılması için tanıtım ve kampanyalar son derece önem taşıyor. Üye seyahat acentelerimizden gelen bilgilere göre vatandaşlarımızın yurt içi tatillerde özellikle ekonomik ürünlere ilgisi bulunuyor.

Şu ana kadar erken rezervasyon kapsamında en çok tercih edilen tatil dönemi ise haziran ve temmuz ayları olurken, yurt içinde ilginin yoğunlaştığı destinasyonlar ise Ege ve Akdeniz kıyıları. Bu bakımdan Side, Belek, Kemer, Alanya, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris öne çıkıyor. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilgi gösterilen destinasyonlar arasında yer alıyor."

Bağlıkaya, Türkiye'den yurt dışına yapılan rezervasyonlara değinerek, ​​​​erken rezervasyonun şu ana kadarki diliminde yurt dışı rezervasyonlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50’ler civarında bir artış söz konusu olduğunu söyledi.