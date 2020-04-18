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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunda yeni uygulamaya alınacak sertifikasyon sistemini açıkladı. Koronavirüs olmayan alanlar için uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi oluşturulduğunu belirterek, önlemler alındıktan sonra sertifika verilen tesislerin açılabileceğini belirtti.

NTV'ye konuşan Bakan Ersoy “Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek, faaliyete geçebilecek.” dedi. Ersoy, "Bu konuda büyük tur operatörlerinin de fikirlerini istedik." ifadelerini kullandı.

Ersoy, konuşmasında virüs süreci bittikten sonra ilk etapta Asya ülkelerinin geleceğini ifade ederken inşaatı şu an durmuş olan Galataport'un bu yıl hizmete gireceğini açıkladı.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan turizm personelinin maaşların 5 Mayıs'ta hesaplara geçeceğini söyleyen Ersoy, "Seyahat acenteleri için 2 yeni krediyi devreye aldık. Seyahat acentelerine 50 bin liralık hızlı kredi veriliyor. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olarak yapılacak." şeklinde konuştu.

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