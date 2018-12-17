17 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
2015 yılının son döneminde başlayan ve 2016'da dibe vuran Antalya turizmi, 2017'deki toparlanma sürecinin ardından turist sayısı bakımından 2018'de tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1-16 Aralık tarihleri arasında Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı 75 bin 460 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 44 bin olan turist sayısındaki artış oranı yüzde 70 olarak kaydedildi. 2018 öncesindeki dönemde tüm rekorları elinde bulunduran 2014 yılının aynı dönemine göre de yüzde 3.3'lük artış gerçekleşti.
11 AYDIR ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ
16 Aralık 2018 tarihi itibariyle sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen turist sayısı ise 12 milyon 589 bine ulaştı.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, kruvaziyer turizm ve başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden transit veya karayoluyla gelen turistler de hesaplandığında 13 milyon rakamını aşan Antalya'da, bu yıl sadece Ocak ayında yüzde 8 tek haneli büyüme olurken diğer bütün aylar çift hane ve rekor büyüme rakamlarına ulaştı.
Antalya Havalimanı aylar, büyüme oranları ve turist sayıları ise şu şekilde kaydedildi:
Ocak ayında yüzde 8 büyüme gerçekleşirken, 90 bini aşkın turist şubatta yüzde 19 büyüme, 101 bin turist, martta yüzde 47 büyüme 265 bin turist, nisanda yüzde 35 büyüme, 688 bin kişi, mayısta yüzde 48 büyüme, 914 bin kişi, haziranda yüzde 33 büyüme, 1 milyon 923 bin kişi geldi.
Temmuzda yüzde 21 büyüme ile 2 milyon 170 bin turist ağırlanırken, ağustosta yüzde 18 büyüme, 2 milyon 86 bin kişi, eylülde yüzde 23 büyüme, 1 milyon 895 bin kişi, ekimde yüzde 37 büyüme, 1 milyon 377 bin kişi, kasımda yüzde 77 büyüme, 277 bin kişi geldi. Toplamda ise 11 ayda 12 milyon 513 bin turist gelirken ortalama yüzde 33 büyüme gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!