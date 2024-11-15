MALATYA VE DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de depremin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi.

Habertürk Muhabiri Ferdi Doğan'ın haberine göre, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da depreme ilişkin "39 mahallemiz var. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. İlçe merkezi ya da mahallelerden gelen olumsuz bir durum yok. Deprem sonrası ağır hasarlı olan binaların çoğunluğu yıkıldı, yüzde 15'lik bir kısım kaldı. O binalarla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.