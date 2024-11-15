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        Haberler Bilgi Son dakika: Malatya deprem ile sallandı! 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi! 15 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Malatya'da deprem oldu. 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bölge sakinleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 15 Kasım 2024 son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:27
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. İşte 15 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu…

        • 2

          SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da şiddetli bir deprem meydana geldi

          4.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Şiddetli sarsıntı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

        • 3

          BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YOK

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

          Depremin merkez üssü ve Malatya'da olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

        • 4

          VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

          Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

        • 5

          MALATYA VE DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

          Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de depremin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi.

          Habertürk Muhabiri Ferdi Doğan'ın haberine göre, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da depreme ilişkin "39 mahallemiz var. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. İlçe merkezi ya da mahallelerden gelen olumsuz bir durum yok. Deprem sonrası ağır hasarlı olan binaların çoğunluğu yıkıldı, yüzde 15'lik bir kısım kaldı. O binalarla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

        • 6
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