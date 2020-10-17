TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen turist ve döviz girdisi açısından bakıldığında İngiltere’nin çok güzel başladığını daha sonrasında kesinti olduğunu, Rusya ve Ukrayna’nın ise hızlı başlayıp hızlı devam ettiğini söyledi.
'CAN SUYU OLDU'
Türkiye’ye gelen turist sayısının, ülkenin turizm kapasitesine göre oranlandığında çok önemli olmadığını ama yine de belli bölgelere temmuz, ağustos, eylül aylarında can suyu olduğunu ifade eden Bağlıkaya şunları kaydetti:
“Yurt içinde de turizm çok hareketli geçmedi. Bayramdan sonra insanlar akraba, memleket ziyaretlerine yöneldiler. Daha çok butik otel, kamping tarzı seyahatler öne çıktı. Çok güzel bir sezon geçirdik diyemeyiz ama Akdeniz çanağında rakip olan ülkelerin arasında en çok iş yapan ülke Türkiye oldu. Bu sene Türkiye burada var olan turistten önemli bir pay aldı. Önümüzdeki seneyi tıbbi gelişmelerle doğru orantılı olarak değerlendirmek lazım. Aşı, ilaç bulunursa kaldığımız yerden devam ederiz. Bu süreç uzadıkça bu seneki gibi bir sezon bekliyorum.”
ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI DEVAM EDECEK
Bağlıkaya, erken rezervasyon kampanyalarının devam edeceğini belirterek, “Uygun fiyatlı tatile gitmek isteyen vatandaşlarımızın erken rezervasyon yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu pandeminin ne zaman biteceği belli olmaz. Pandemi sürecinin bitmesinden sonra ciddi bir seyahat patlaması bekliyoruz. Herkes özgürce tatile gitmeyi çok özledi.” dedi.
Bağlıkaya, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulamasını olumlu bulduklarını belirterek, “Kasım ayı gelmeden bu uygulamanın çıkmış olması turizmcilerin kış dönemini biraz daha rahat geçirmesine vesile olur.” değerlendirmesinde bulundu.
Öncelikle küçük ve orta boy acentelere bunun tanınmasının iyi olacağını aktaran Bağlıkaya, desteğin mümkün olduğunca tabana yayılmasında fayda olacağını söyledi.
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