İstanbul'da yaşanan tüyler ürperten olay, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nin otoparkında dün öğle saatlerinde ortaya çıktı. Hastanenin otoparkında asfalt çalışması yapan işçiler, park halinde bulunan bir otomobili kaldırmak istedi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre otomobile yaklaşan işçiler, otomobilin yolcu koltuğunda emniyet kemeri takılı bir kadını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından otomobilin kapısı açılırken yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Çevreye yoğun şekilde koku yayılırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Yapılan ilk değerlendirmede kadının 19 gün önce öldüğü ve o günden beri burada olduğu belirtildi. Yapılan çalışma sonrasında kimliği öğrenilemeyen kadının cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, yanında kimlik çıkmayan ve cep telefonu bulunmayan cesedin, Işıl Deniz Palabıyıklar’a ait olduğunu belirlendi. Işıl Deniz Balabıyıklar’ın bir süre öncesine kadar televizyon kanalarında programlar yaptığı son dönemde ise internet üzerinden içerikler ürettiği saptandı.

Polis yaptığı çalışmada Işıl Deniz Palabıyıklar’ın, son olarak kardeşi Işın Miraç P. ile birlikte görüldüğünü tespit etti. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde abla kardeşin otomobile benzin alırken son yolculuklarına ulaşıldı.

Bu görüntülerde Işın Miraç Palabıyıklar’ın sağ olduğu ve hareket ettiği görüldü. Ancak bu görüntülerden kısa süre sonra başka bir güvenlik kamerasının görüş açısına giren otomobilin ön koltuğunun üzerinin örtüldüğü ve otomobil radyatörü konulduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN KARDEŞ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine kardeş Işın Miraç P., gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin cinayet büro amirliğinde yapılan sorgusunda cinayeti, 22 Ekim'de işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

“YOUTUBE'TA PROGRAM YAPTIĞI İÇİN TARTIŞTIK”

Bir inşaat şantiyesinde şef olarak çalışan Işın Miraç P., ablasıyla Youtube kanallarında programlar yaptığı için tartıştıklarını anlattı. Bu nedenle aralarında sık sık kavga yaşandığını söyleyen Işın Miraç P., "Ona bu tür programlar yapmamasını söyledim. Bana çok kızdı. Kavga ettik. Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. Bakım sırasında bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikâyetçi olacağını hatta daha önceden benim üzerime yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu" dedi.

ARKA KOLTUĞA GEÇİP SİLAHLA VURMUŞ

Olay günü buluştuklarında yine aynı sebeple tartıştıklarını anlatan Işın Miraç P.’nin, otomobille Kozyatağı’ndan geçtikleri sırada bir bahaneyle aracı durdurduğu, arka koltuğa geçip ablasına ateş ettiği öğrenildi.

ÜZERİNE RADYATÖR KOYUP OTOPARKTA TERK ETMİŞ

Şüpheli polisteki ifadesinde, yaralı olan ablasını önce hastaneye götürmeyi düşündüğünü, ancak hastane kapısından girdikten sonra “Başım belaya girer” diyerek fikrini değiştirdiğini söylediği öğrenildi. Otomobili hastane otoparkına park eden şüphelinin, ağır yaralı olan ablasının üzerini örttüğü, bagajda bulduğu otomobil radyatörünü de üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldığı öğrenildi.

HASTANEYE GELİP 3 KEZ KONTROL ETMİŞ

Polis soruşturması sonucu şüphelinin ablasını ölüme terk etmesinin ardından bulunduğu tarihe kadar 3 kere hastaneye gelerek cesedin bulunup bulunmadığını kontrol ettiği tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile ablasına ait cep telefonu bulundu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, "neden öldürdünüz" sorusuna cevap vermedi.