Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle çarpıp öldürdü!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Dmytro C., adliyeye sevk edildi. Dehşet anlarının görüntüsü de ortaya çıktı
Antalya'da olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipi ile Sarıhasanlı Caddesi'nde durduğu sırada, başında kask takılı Murat O. ile Azerbaycan uyruklu Elnur B., motosikletle yanına geldi.
PARAYI GASP EDİP KAÇTILAR
DHA'da yer alan habere göre Murat O. ile Elnur B., cipin ön koltuğunda içerisinde 36 bin euro bulunan çantayı gasp edip, motosikletle kaçtı, Dmytro C. De peşlerine düştü.
CİPİYLE MOTOSİKLETE ÇARPTI
Dmytro C., takip sırasında şüphelilere tabancayla ateş etti, yaklaşık 300 metre sonra da motosiklete çarptı. Olayda, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dmytro C.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve boş kovan bulundu. Dmytro C., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA
Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor.
300 METRE SONRA CİPİYLE ÇARPTI
Olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü. Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı.
Kamera kayıtlarında, Dmytro C.'nin, bekleme halindeki cipini çalıştırıp, Murat O. ile Elnur B.'nin motosikletinin takip ettiği ve yaklaşık 300 metre takip sonrası da çarptığı anlar yer aldı.
KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI ZORLA ALDILAR
Dmytro C., jandarmaya verdiği ilk ifadede, motosikletle cipin yanına yaklaşan Murat O. ile Elnur B.'nin tabanca kabzasıyla camı kırdığını anlattı. Tabancayla aracın içine doğru ateş edildiğini belirten Dmytro C., daha sonra kucağındaki çantayı zorla alıp kaçtıklarını söyledi.