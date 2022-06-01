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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Investaz Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci oluyor. Çitilçi, ekonomik gelişmelerin havacılık ve turizme şimdiye kadarki etkilerini değerlendirerek önemli bilanço kalemlerini ve rasyoları yorumluyor. Her iki sektörde faaliyet gösteren şirketler ile bu alanda önemli olan satışlar, FAVÖK ve net kârın yanı sıra brüt kar marjı, FAVÖK marjı, net kâr marjı ile fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri rasyolarını karşılaştıran Çitilci, yaz aylarında bu alanda yaşanabilecek gelişmeleri de değerlendiriyor.

JET YAKITINDAKİ ARTIŞ NASIL YANSIR?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaş sırasında bu sektöre karşı oluşan algıyı değerlendiren Çitilçi, bu algının gerçekliği ne kadar yansıttığını yorumluyor. Havacılığın kendine has maliyetlerini de masaya yatıran Çitilci özellikle petrol ve jet yakıtındaki fiyat artışının maliyetlere nasıl yansıyacağı konusundaki görüşlerini paylaşıyor.

TURİST REKORU KIRACAK MIYIZ?

Bu yıl Rusya-Ukrayna geriliminin ardından bu yaz yeterli turist gelmeyeceği yönündeki görüşlerin yerini iyimserliğe bıraktığı ortamda Çitilçi, bir yandan da Türk Lirası'nın ucuz olmasının turist sayısı ve turizm rakamlarına nasıl yansıyacağına yönelik görüşlerini paylaşıyor. Çitilçi havayollarında İstanbul ve Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği avantajları dile getirirken diğer yandan turizmde hangi şirketlerin sezonluk hangilerinin yıllık faaliyet dönemleri olduğunu anlatıyor.