TÜİK yılın ilk 3 ayında ilişkin turizm verilerini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 3 ayında turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122.4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolara çıktı.
Böylece ilk çeyrekte turizm gelirleri salgın öncesini, yani 2019'un ilk çeyreğini geride bırakmış oldu. Söz konusu dönemde turizm gelirleri 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Yani bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un ilk 3 ayının yüzde 17.8 üzerinde turizm geliri elde edildi.
KAPANMALARLA SERT DÜŞMÜŞTÜ
2020'nin ilk çeyreğinde dünya genelinde ülkeler yavaş yavaş koronavirüs salgınına yönelik önlemler açıklamaya başladı. Bunun etkisiyle turizm gelirleri o dönem 4.1 milyar dolara gerilemişti. Kapanmalar ve seyahat yasaklarının damga vurduğu geçen yılın ilk çeyreğinde ise gelirler 2.5 milyar dolara kadar düştü.
ZİYARETÇİ SAYISI HAFİF ALTINDA
TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 148.1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişiye çıktı. Bunların yüzde 76.6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi ile yabancılar, yüzde 23.4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yaşanan hızlı yükselişe rağmen ziyaretçi sayısı 2019'un ilk çeyreğinin hafif altında kaldı. 6 milyon 644 bin 391 turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Ziyaretçi sayısında salgın öncesi rakamlara ulaşılamasa da turizm gelirlerinin 2019'a göre artmasının nedeni turistlerin kişi başı ortalama harcamasının artması oldu. Ortalama harcama 2019'un ilk 3 ayında 700 dolar civarındayken, bu yıl ortalama harcama 845 dolara çıktı.
TÜİK raporuna göre 2022 ilk çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 52.1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti İkinci sırada yüzde 24 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 10.1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 62,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
GİDERLER DE YÜKSELDİ
İlk 3 ayda, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181.2 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41 milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
RUSYA ÜÇÜNCÜ SIRADA
TÜİK'in ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da 3 aylık verileri paylaştı. Bakanlık verileri ilk 3 ay için yabancı ziyaretçi sayısını, TÜİK'in 41 bin altında, 4 milyon 902 bin olarak açıkladı. Buna göre ilk 3 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülke 502 bin ile İran oldu.
İran'ı 418 bin kişi ile Almanya, 408 bin kişi ile Bulgaristan ve 360 bin kişi ile Rusya takip etti. Ukrayna'dan ise Türkiye'ye yılın ilk 3 ayında 145 bin turist geldi.
İSTANBUL İLK SIRADA
Bakanlık verilerine göre yılın ilk üç ayında yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul 2.9 milyon turistin ülkeye giriş noktası olurken bu şehri, 606 bin ile Edirne ve 450 bin ile Antalya takip etti.
Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı 10 il:
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