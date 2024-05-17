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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!

        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, caddenin ortasında keserle başına ve bacaklarına defalarca vurulan kişinin yaralanması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Mert T, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:35
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        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
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        Tokat'ta, tüyler ürperten olay Erbaa ilçesinde yaşandı. Samet C., aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mert T.'nin Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüdüğünü gördü.

        KESERLE BAŞINA VE BACAKLARINA VURDU

        AA'da yer alan habere göre koşarak Mert T.ye saldıran Samet C, keserle önce başına, yere düşmesinin ardındansa defalarca bacaklarına vurdu.

        ARAYA GİRDİLER VURMAYA DEVAM ETTİ

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        Araya giren kişiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan Samet C., yeniden gelerek keserle Mert T.ye vurmaya devam etti.

        ERBAA'DAN TOKAT'A SEVK EDİLDİ

        Ağır yaralanan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Mert T., buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi.

        ZANLI VE ARKADAŞI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Samet C. ile olayda kendisine yardım eden Bekir Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Öte yandan Samet C.'nin keserle Mert T.'ye saldırdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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