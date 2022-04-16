Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır toparlanmayı bekleyen turizm sektörünün Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bu yıl da derinden etkilenebileceği belirtildi. 2022 yazına hazırlanan turizm sektörü şimdi de, artan maliyet, güvenlik, Covid-19 ve savaşın belirsizliğiyle mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılını buruk geçiren turizmciler, 2021 yılında yasakların gevşetilmesiyle daha iyi bir sezon geçirdi. Bu kapsamda, Türkiye'ye 2021'de gelen turist sayısı pandeminin ilk yılına göre, yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 kişi oldu. Turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıktı.

2021 Ocak–Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artış ile Rusya Federasyonu 4 milyon 694 bin 422 kişi ile ilk sırada yer alırken, 3 milyon 85 bin 215 kişi ile Almanya ikinci, 2 milyon 60 bin 8 kişi ile Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.

Bu yıl ise, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması turizmde plan ve hedeflerin değişmesine sebep oldu. 23 Nisan tatili ile birlikte sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, Ramazan Bayramı'nı da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor.

'BAYRAM REZERVASYONLARI GEÇ BAŞLADI'

Türkiye'nin en önemli tatil yerlerinden biri olan İzmir Çeşme'de, bayram hareketliliği başladı. Beş yıldızlı otellerin yanı sıra butik otellerin de Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, önümüzdeki haftadan itibaren rezervasyonların artmasını ve güzel bir Ramazan Bayramı doluluğu beklediklerini söyledi.

Habertürk'e yaptığı açıklamada, önceki yıllarda daha erken başlayan bayram rezervasyonlarının bu yıl biraz geç başladığını söyleyen Demir, "Bu hafta rezervasyonlar için yoğun bir telefon trafiği başladı. Çeşme'deki otellerin neredeyse yüzde 90'ı bayrama açılıyor. Hazırlıklar devam ediyor, oteller tüm açılış tarihlerini bayrama entegre etmiş durumda. Belirsizlikler nedeniyle rezervasyonlar biraz son dakikaya kaldı. Şu an yüzde 80-90 doluluk göremiyoruz ama bu haftaki gibi yoğun geçerse, o rakamlara doğru gidişimiz var" diye konuştu.

'MALİYETLER VE GELİRLER ARASINDAKİ DENGESİZLİĞİ OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Turizmcilerin fiyatlandırmada Euro'yu takip ettiğini ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Euro'ya entegre bir fiyat çalışması yapıldı. Fakat bu fiyatlar, 30 Nisan'a kadar erken rezervasyon yapılması halinde yüzde 30'lara varan bir indirim yapılıyor. Otel fiyatları, diğer ürünlere yapılan fiyatlandırmanın çok altında şu anda. Artan maliyetlerden dolayı otelcilerin kafası karışık. Sürekli değişen fiyatlarla ilgili piyasayı takip ediyorlar. 2-3 yıl önceye kadar en büyük giderimiz personel gideriydi. Yüzde 35 seviyesinde olan personel gideri yüzde 40'lara çıkmış durumda. Enerji gideri yüzde 2 iken, yüzde 10'u geçti. Yüzde 7'yi geçmeyen gıda giderleri, yüzde 20-23'lere ulaştı. Maliyetlerle gelirler arasında bir dengesizlik var onu oturtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çeşme bölgesindeki ciroları ve kârlılıkları Marmara Bölgesi'nin artırdığını bildiren Demir,

dolayısıyla bu bölgeden gelenlerin beklentisine yönelik yatırımlar yapıldığını belirtti. Demir, bu yıl gecelik en ucuz otel fiyatının 1000 TL'nin altında olmayacağının da altını çizdi.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ'

Ramazan Bayramı tatili ile birlikte Antalya'da başlayacak turizm sezonu öncesi iç pazarın oldukça hareketli olacağını kaydeden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de, Rusya-Ukrayna savaşının Alanya-Antalya turizmini olumsuz etkilediğini, bu pazarlardaki açığı Avrupalı turist ile telafi etmeyi planladıklarını belirtti.

Alanya ve Antalya bölgesinde tesislerin Nisan ayı itibariyle açılmaya başladığını söyleyen ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Başta Avrupalı turist olmak üzere Rusya'dan da tek tük gelenler oluyor. Doluluklar çok yüksek düzeyde değil. Bayram tatili itibariyle iç pazarın da devreye girmesiyle biraz daha hareketlenecektir. Bu sezonu çok iyi beklememize rağmen Rusya-Ukrayna savaşı planlarımızı ve beklentilerimizi değiştirmemize neden oldu. Yeniden pozisyon alma durumunda kaldık" dedi

'TURİST SAYISI 2019 VE 2021 YILLARININ ORTASI OLUR'

Sili, "2019 yılı sayılarına yaklaşabileceğimizi ve 2021 yılı sayılarını fazlasıyla geçebileceğimizi düşünürken, ikisinin ortasında ya da 2021 yılı rakamları noktasında daha doğru bir öngörü olur diye düşünüyorum. Dört ve beş yıldızlı otellerin tamamı Mayıs başına kadar açılmış olacak. Diğer oteller ise Mayıs başında açılmış olacak. Grup otelleri içerisinde birini açalım, birini açmayalım şeklinde planlamalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA HİÇ YOK RUSYA BELİRSİZ"

Savaştan dolayı Ukrayna pazarının neredeyse hiç olmayacağını söyleyen Sili, Rusya pazarının ise belirsizliğini koruduğunu belirtti. Sili, "Önceliğimiz bu savaşın bir an önce bitmesi. Savaş devam ettiği sürece ortada net bir tablo yok. Umuyoruz ki savaş bir an önce bitecek, yine bu pazarlarımızdan misafir almaya devam edebileceğiz" dedi.

Antalya'ya toplam gelen turistin yarısının Rus ve Ukraynalı olduğunu belirten Sili, "Pandemi öncesi Rusya ve Ukrayna'nın Antalya'ya gelen turist içindeki payı yüzde 40'lardaydı. Bakan beyin söylediği pazar çeşitlendirmesi çok önemli. Bundan sonra yapmamız gereken de pazar çeşitliliğini artırmak" hedefini paylaştı.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, bu sezonki ana hedefin, 2021 sayılarını geçmek ve gelir anlamında da 2021'in altına düşmeden üstüne çıkmak olduğunu aktararak, "Her ne olursa olsun Türkiye'de turizmi devam ettirmek ve ülkemize katkı sağlamak durumundayız. Maliyet artışlarına rağmen standartlarımızdan ödün vermeden, en uygun fiyatlarla özellikle iç pazar için belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

'BAYRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK BEKLEMİYORUZ'

Küçük oteller olarak bu sene iyi bir sezon beklediklerinin altını çizen Türkiye Küçük Oteller Derneği (TURKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu, "Hayat pahalılığının arttığı bu dönemde özellikle bayramda yüzde 100 doluluk beklemiyoruz ama yüzde 75 doluluk olacağını düşünüyoruz. Bayramda daha fazla yerli turisti bekliyoruz" dedi.

'FİYATLAR 900 TL İLE 2 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR'

TURKODER Başkanı Ustaoğlu, gecelik fiyatların otel niteliğine göre iki kişilik oda 900 TL ile 2 bin TL arasında değiştiğini bu rakamların temmuz, ağustos aylarında biraz daha değişebileceğini söyledi.

Maliyetlerden dolayı sezon içindeki fiyatlar ile ilgili net bir açıklama yapmanın zor olduğunu belirten Ustaoğlu, "Maliyetleri durduramıyoruz. 10-15 günde sürekli zam geliyor. Özellikle kahvaltı maliyetleri sürekli artıyor" ifadelerini kullandı.

Doluluk oranında geçen yılı geçeceklerini söyleyen Ustaoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna vatandaşlarını hiç hesaba katmıyoruz, Rusya'dan fazla turist bekleniyordu bu sezon, onların da sayısı baya düşecektir. Bu yıl Rus turist sayısı 2 milyonu ancak bulur. Açığı kapatmak için özellikle Avrupalı turisti bekliyoruz. Ama her şeye rağmen geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.