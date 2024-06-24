Turistik Tatvan Treni seferlerine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Tren Garındaki uğurlama törenindeki konuşmasında demir yollarının Türkiyenin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiyenin doğu ve batı arasında sahip olduğu konumla uluslararası yük ve yolcu taşımacılığındaki önemine işaret eden Boyraz, ülkenin uluslararası ticaretten aldığı payı artırmak ve ticari avantajlar elde etmek için demir yolunun kalkınmasına önem verildiğini dile getirdi.

Alpaslan, 2028 yılı için Türkiyenin turizm gelirleri hedefinin 100 milyar dolar olduğuna işaret ederek, bu hedefe ulaşmak için ulaştırmanın önemine dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Türkiyenin turizmde dünyanın en etkili 5 ülkesinden biri konumuna geldiğini belirterek, turizm gelirlerinin 55 milyar dolar seviyelerine ulaştığını anlattı.

2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa edildiğini bildiren Boyraz, "Trenler geçtiği bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmakla kalmaz. Türkiyenin tarihi ve doğal güzelliklerini birbirine bağlayarak yolcuları kültürlararası yolculuğa çıkararak bölgede turizmin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağlar. İlk seferine uğurlayacağımız Turistik Tatvan Treni de geçtiği güzergahlara bu minvalde katkılar sağlayacaktır." dedi.

Boyraz, bu kapsamda son 22 yılda 57 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağının bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştığını söyledi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da trenlerin "turizm elçisi" olarak misyon üstlendiğini kaydetti.

Alpaslan, Türkiyenin Diyarbakır ve Kars ekspresleri gibi dünya çapında turistik rotalara sahip olduğunu ifade ederek, "Bu noktadan hareketle, Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz." diye konuştu.- Turistik tren bölgenin tanıtıma katkı sağlayacak

"DÜNYANIN EN GÜZEL ROTALARINDAN BİRİ"

Turistik Doğu Ekspresinin dünyanın en güzel rotalarından biri olduğunu belirten Yalçın, rotanın ülkenin tanıtımına katkı sağladığını, diğer turistik trenlerle Turistik Tatvan Treninin de benzer bir misyon üstleneceğini söyledi.

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AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da projeye katkı sunan tüm bakanlıklara ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, türkülere konu olmuş 5 minaresi, kendi zamanının üniversitesi konumundaki İhlasiye Medresesinin gastroniminin, tarihin ve kültürün seçkin örneklerinin Bitliste ziyaretçileri beklediğini ifade etti.