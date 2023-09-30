Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 84 sefer yapacak

Ekspres, Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında sefer yapacak. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma, pazar günleri hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer yapacak" diye konuştu.