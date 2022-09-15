Turist kadın, otel odasında koca vahşetine kurban gitti

DHA

Antalya'da, Estonya vatandaşı Mıhhail Sadrın (42), tartıştığı eşi Jelana Sadrın'ı (41) otel odasında döverek katletti.

Olay, önceki gün Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde bulunan otelin odasında meydana geldi. Tatil için kente gelip, otele yerleşen Estonyalı Mıhhail Sadrın ile eşi Jelana Sadrın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ, DİŞLERİNİ KIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mıhhail Sadrın, eşini darbedip, dişlerini kırdı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Jelana Sadrın, hayatını kaybetti. Mıhhail Sadrın da polis ekiplerince gözaltına alındı.

MORLUKLAR VE KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde, Jelana Sadrın'ın vücudunda morluklar ile 1.5 ve 2 santim derinliğinde kesikler tespit edildi. Otopsi sonrası kadının cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

Mıhhail Sadrın'ın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



