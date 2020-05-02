AA

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların bu yılın ilk çeyreğinde yaptıkları yeme-içme ve ulaştırma harcamalarının tutarı yaklaşık 2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde tatil için Türkiye'yi tercih eden turistlerin toplam harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 4 milyar 101 milyon 206 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı "Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamaları"ndan meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla "yeme-içme" takip etti.

Böylece söz konusu kalemler için harcanan toplam rakam 1 milyar 927 milyon 777 bin dolar oldu.

GİYECEK VE AYAKKABIYA 575 MİLYON DOLAR HARCANDI

Türkiye'de "giyecek ve ayakkabı" için turistlerin harcadığı tutar 574 milyon 630 bin dolar oldu. Bu kişiler 165 milyon 580 bin dolarlık hediyelik eşya, 10 milyon 966 bin dolarlık halı ve kilim satın aldı.

Bu dönemde turistler, konaklama için 486 milyon 420 bin dolar, sağlık için ise 187 milyon 955 bin dolar harcadı.

Diğer harcamalarının tutarı 133 milyon 841 bin dolar olan turistlerin marina hizmeti harcamaları ise 5 milyon 65 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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