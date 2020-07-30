Turhan Selçuk Türkiye'de bugün en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Google ana sayfasında yer alan Turhan Selçuk kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Turhan Selçuk kimdir? Hayatı, yaşamı, memleketi, eserleri ve diğer detayları...

TURHAN SELÇUK DOODLE OLDU

Google bugün Turhan Selçuk'u unutmayarak ona doğum günü sürprizi yaptı. Türk mizahının isimlerinden biri olan Turhan Selçuk 2010 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bugün yaşasaydı 88 yaşında olacaktı. Turhan Selçuk kimdir? Hayatı hakkında merak edilenleri hazırladık.

TURHAN SELÇUK İÇİN GOOGLE AÇIKLAMASI

İstanbul merkezli konuk sanatçı MK Perker'in resimlendirdiği Bugün Doodle, ikonik Türk karikatür sanatçısı, sanatçı ve çağdaş Türk çizgi romanının ünlü öncüsü olan Turhan Selçuk'un doğum günü. Akut zekâ ile aşılanmış minimalist bir çizgi sanatı tarzına sahip olan Selçuk, bugünün Doodle resimlerinde bisiklete binmeyi tasvir eden ülkenin ilk ve en ünlü orijinal çizgi roman karakterlerinden Abdülcanbaz'ı beyni gördü.

Turhan Selçuk, bugün 1922 yılında antik Türk kenti Milas'ta doğdu. 1941 yılında hala lise öğrencisiyken, ilk resimlerinin bir kısmını Türk Sözü gazetesinde yayınladı ve on yıl boyunca çalışmalarıyla başarılarının devamını gördü.

Yeni İstanbul'un baş çizmeni olarak, sanatsal stilini geliştirdi ve karikatürlerin evrensel bir hikaye anlatımı aracı olduğu inancını savundu. 1954 yılında , üç yıl sonra Selçuk'un kesin, postmodern çizgi romanı “Abdülcanbaz'ın Maceraları” na ev sahipliği yapan İstanbul merkezli günlük ulusal bir gazete olan Milliyet'te aynı görevi aldı . Yaklaşık üç on yıl boyunca, “İstanbul Beyefendisi” olarak da bilinen açısal kahraman Abdülcanbaz, dünyayı dolaştı ve hatta zamanla adaletsizlikle savaşmaya ve güçsüzlere yardım etmeye çalıştı.

1969'da Selçuk, genç karikatüristleri eğitmek ve dünyadaki medyayı tanıtmak için Türk Karikatürcüler Derneği'ni kurdu. Neredeyse yetmiş yıllık kariyeri boyunca sayısız ödül aldı ve uluslararası alanda verilen ilk Türk karikatürcüsü oldu.

Doğum: 30 Temmuz 1922 Milas

Ölüm: 11 Mart 2010 (87 yaşında) İstanbul

Ölüm sebebi: Aort anevrizması yırtılması (ameliyat sonrası)

Milliyet: Türk Türkiye

Meslek: Karikatürist

Dönem: 1950'ler-1980'ler

Tanınma nedeni: Abdülcanbaz çizgi karakteri

Evlilik: Füruzan

Ruhan Selçuk

TURHAN SELÇUK KİMDİR?

Türk mizahının isimlerinden biridir. Türkiye'de Semih Balcıoğlu ve Ferit Öngören ile beraber Karikatürcüler Derneği'nin kurucularındandır. İlk karikatürleri 1941'de Adana'da yayınlanan Türk Sözü gazetesi ile İstanbul'da yayınlanan Kırmızı ve Beyaz, Şut spor dergilerinde yayınlandı. İlk olarak 1943'te Akbaba'da çalışmaya başlayan sanatçı, 1948'de Tasvir gazetesinde karikatürcü ve ressam olarak çalıştı. Refik Halit Karay'ın çıkardığı Aydede'de baş çizer oldu. Yeni İstanbul, Yeni Gazete, Akşam, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerinde Akis, Yön, Devrim, Toplum dergilerinde çizdi. Kardeşi İlhan Selçuk'la birlikte 41 Buçuk (1952),Karikatür (1953) ve Dolmuş (1956) mizah dergilerini çıkardı.

1957'de Milliyet gazetesinde çizmeye başladığı Abdülcanbaz dizisi ile tanınan sanatçının bu karakteri tiyatro ve sinemada da canlandırıldı. Ayrıca Abdülcanbaz 1991 yılında PTT tarafından bir posta pulu üzerinde resmedildi. Türkiye ve Avrupa'da birçok müzede karikatürleri sergilenen sanatçının "İnsan Hakları" konulu karikatür sergisi Avrupa Konseyi'nin önerisiyle ilk kez Strazburg’da açıldı ve dünyanın birçok ülkesinde sergilendi (1992-1997). "Barış ve Kitap" konulu karikatürü 1992'de Avrupa Konseyi'nin başlattığı kitap okuma kampanyasının afiş ve logolarında kullanıldı. Çizer Turhan Selçuk, en son Cumhuriyet gazetesinde çizmekteydi. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde karın içindeki aort damarının yırtılması nedeniyle ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Selçuk, 11 Mart 2010 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. Milas Belediyesi tarafından Turhan Selçuk anısına, "Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması" adı altında her yıl düzenli olarak ödüller verilmektedir.

ÖDÜLLERİ

Bordighera Altın Palmiye (1956)

Gümüş Hurma (1962)

İppocampo Ödülü (1970)

Sanatçılar Birliği "Halkın Sanatçısı" Ödülü (1973)[3]

Vercelli Ödülü (1975)

Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Karikatürcüsü" Ödülü (1983)[3]

Sedat Semavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü (1984)

Cumhurbaşkanlığı Büyük Sanat Ödülü (1997)

ALBÜMLERİ

Turhan Selçuk Karikatür Albümü (1954)

140 Karikatür (1959)

Turhan 62 (1962)

Hiyeroglif (1964)

Hal ve Gidiş Sıfır (1969)

Söz Çizginin (1979)