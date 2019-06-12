Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, karaciğer naklinde gösterdiği başarılı çalışmalar sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor. Karaciğer naklinde Avrupa'nın zirvesinde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda canlıdan canlıya beş karaciğer nakli gerçekleştiriliyor.

GEÇEN YIL 272 NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ferdi Durdu'nun haberine göre; 2002 yılından bu yana 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer nakli yapan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, bu anlamda hem Avrupa hem de dünyada zirvede yer alıyor. Bünyesinde 2016 yılında açılan 152 yataklı Karaciğer Nakil Enstitüsü ile başarılı çalışmalara imza atan Turgut Özal Tıp Merkezi, geçen yıl 272 nakil gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 5 ayında ise 100'ün üzerinde karaciğer nakli yapıldığı belirtildi.

Karaciğer naklinde bir marka haline gelen Turgut Özal Tıp Merkezi, 5 karaciğer naklini aynı anda yapabilecek kadar doktor, hemşire, sağlık personeli ile fiziki kapasiteye sahip olduğunu dünyaya göstermek amacıyla aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli gerçekleştiriyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, aynı anda 5 hastaya gerçekleştirilen karaciğer nakliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

AMELİYATLAR NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ameliyata, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Tekin, Doku ve Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, YALE Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuru Bayramov ve 35 cerrah girdi.

Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Bu özünde bir rekor kırma işlemi değildir. Hiçbir şekilde insan sağlığı üzerinden bir rekor kırma olayını kabul etmiyorum ama burada aynı anda gelen 5 sıkıntılı, acil karaciğer nakli bekleyen hastaya karaciğer nakli yapabileceğimizi ve daha önceden de yaptığımızı, bugün bu olanaklarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz, yoksa başka bir şey değil” dedi.

Yılmaz, 9 hasta içerisinden 5’ini seçtiklerini ifade ederek, “Ülkemizde İnönü Üniversitesi bünyesindeki Karaciğer Nakil Enstitüsünde beş ayrı canlı vericiyle karaciğer nakli yani 10 operasyonu yapabilecek fiziki koşullara, teçhizata ve cerrahi ekip ile diğer branşlardaki arkadaşlarımızla bunu barındırdığımızı, bunu bulundurduğumuzu sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunu sadece ülkemize ve dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmak istedik. Ülkemiz adına onur duyuyoruz. Aslında bugün 8-9 hastandan 5’ini seçebildik. 5 hastamız, 5’te canlı vericimiz var. 4’ü akrabadan, 1’i akraba dışından. Bu 5 hasta gerçekten sıkıntılı, acil karaciğer nakline acil olarak ihtiyaç duyan hastalar” diye konuşu.

Nakillerde 35 cerrahi ekibin görev yapacağını kaydeden Yılmaz, “Öğretim üyesi kadromuz 25. Bunların 20’ye yakını profesör ve doçent. Anestezi, hemşire, yardımcı personel ve diğer branşlarda 100’ün üzerinde bir ekiple çalışacağız” dedi.

AMELİYATLARIN BİR KISMI SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise hem ülke hem de üniversite için önemli bir gelişmeyi yaşadıklarını ifade etti.

Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 2002 yılından buyana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğini kaydederek, “Büyük bir karaciğer nakli ekibimiz, ailemiz var. Bu büyük başarıyı bugün 5 canlı vericiden karaciğer nakliyle ülkemizin gündemine tekrar taşımak istiyoruz. 5 alıcı, 5’te verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapılacak. Sabah bir kısmı başladı. Malatya noterimiz hepsinin kimlik tespitini yaptı. Çok kıymetli uluslararası şahitlik yapacak hocalarımızda burada bulunuyor” dedi.