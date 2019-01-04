04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turgay Erdem kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adaylığı için Turgay Erdem'in ismi açıklandı. Peki, Turgay Erdem kimdir? İşte, Turgay Erdem'in hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...
TURGAY ERDEM KİMDİR?
1959’da Bursa’da doğan Turgay Erdem, ilköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde yaptı. 1977’de girdiği İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 1983’te bitirdi. 1985’te Bursa’da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998’den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı’na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.
2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi. 2006’da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.
Çağdaş Eğitim Kooperatifi başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten birçok derneğin üyesi bulunan Turgay Erdem, kentin gelişimine katkı sağlayan ve Nilüfer’e kazandırılan birçok projenin gerçekleşmesinde görev aldı.
35 yılı aşkın bir süre Nilüfer’de ikamet eden Turgay Erdem bir kız babası ve bir torun dedesi.
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