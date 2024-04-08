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        Haberler Gündem İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevini devretti - Son dakika haberleri

        İstanbul'un en yaşlı muhtarı görevini devretti!

        İstanbul Bağcılar'da, Güneşli Mahallesi'ne 39 yıldır hizmet eden İstanbul'un en yaşlı muhtarı, 87 yaşındaki Atik Yağmur görevini seçimi kazanan Engin Kılıç'a devretti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.04.2024 - 13:40
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yaşı nedeniyle katılmayan Atik Yağmur (87) ile yeni muhtar seçilen Engin Kılıç arasında devir teslim töreni yapıldı.

        TÖRENE VATANDAŞLAR KATILDI

        AA'da yer alan habere göre törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eski muhtara teşekkür eden Özdemir, Kılıç'a muhtarlık mazbatasını takdim etti.

        39 YILDIR MUHTARLIK YAPIYORDU

        Eski muhtar Yağmur, burada yaptığı konuşmada, 39 yıldır görev yaptığı mahallenin sakinleriyle artık aile gibi olduklarını söyledi.

        "BURASI 150 HANELİ BİR KÖYDÜ"

        Sultanahmet'te bir basımevinden emekli olduktan sonra 5 yıl gezip, dolaştığını dile getiren Yağmur, "Daha sonra eşim 'Ayaklarım ağrıyor.' demeye başladı. Hanıma, 'Ben muhtar olmaya gidiyorum.' dedim. Burası 150 haneli bir köydü. Su, elektrik, okul yoktu. Bürokrasiyle aram iyiydi. İnsanları tavlamayı, işi almayı biliyorum. Elim de cömert. Yedirmekle içirmekle 7 okul yaptırdık. Bunları buraya getirdik" dedi.

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        "O ZAMANLAR BAKIRKÖY'E BAĞLIYDIK"

        Yağmur, Güneşli Mahallesi'nin sokaklarına asfalt yaptıklarını anlatarak, "O zaman Bakırköy'e bağlıydık, 125 tane muhtarlık vardı. Burayı ihya ettim. Güle güle kullansınlar. Küçük çocuklar doğdu, askere gittiler, evlendiler. Koca koca oldular. Küçükken çikolata verirdim. Kız çocuklarına 1 lira, mendil ve çikolata verirdim. Erkek çocukları gelirdi, onlara vermezdim" diye konuştu.

        "ATİK AMCA BIRAKINCA ADAY OLDUK"

        Yeni muhtara işlerinde kolaylık dileyen Yağmur, muhtarlıkta başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini sözlerine ekledi. Yeni muhtar Kılıç, görevi devraldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Yağmur'un mahallenin kurucu muhtarı olduğuna değinerek, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Biz ona rakip olmadık. Biz, Atik Amca bırakınca aday olduk. Halkın tercihiyle de kazandık" ifadelerini kullandı.

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        "MUHTARLIK DEMOKRASİNİN YAPI TAŞI"

        Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir de eski muhtar Yağmur'u tanıdığı için onur duyduğunu belirtti. Özdemir, muhtarlığın demokrasinin en temel yapı taşı olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Muhtar, vatandaşla diyaloğun doğrudan köprüsüdür. Bunun sandığa yansımasıdır. Atik amcamız, kendi isteğiyle bırakıyor. Kendisini tanımaktan onur duydum. Mahalleliye olan sevgisiyle, ilgisiyle gönüllere giren biridir. Cep telefonu kullanmazdı, ona sabit telefondan ulaşabilirdik. Düzenli bir hayatı vardı. Yeni muhtarımıza da başarılar diliyorum."

        Törende dua edilmesinin ardından muhtarlık makamı Kılıç'a devredildi.

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        #istanbul
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