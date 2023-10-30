Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir?
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Bu hafta talep toplama işlemlerinin başlaması beklenen Tureks Turunç Madencilik hisse fiyatı 10,97 TL olarak belirlendi. Bu noktada gözler "Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir ve hangi bankalarda var?" sorularına çevrildi. İşte, Tureks Turunç Madencilik halka arz detayları...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor. Tureks Turunç Madencilik, halka arzda payların tamamının satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 646,9 milyon TL ve halka açıklık oranı ise %21,26 olacak. İşte, Tureks Turunç Madencilik, halka arz detayları...
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ OLUYOR!
Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tureks Turunç Madencilik, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.
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