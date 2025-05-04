Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        45
        Göztepe
        GÖZ
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        35
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Bisiklet TUR 2025'e uluslararası övgü! - Diğer Haberleri

        TUR 2025'e uluslararası övgü!

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2025) takip eden yabancı gazeteciler, organizasyonun kalitesini ve Türkiye'yi övdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUR 2025'e uluslararası övgü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona eren, Akdeniz ile Ege'nin doğal ve tarihi güzelliklerini dünyadaki bisikletseverlere gösteren TUR 2025, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ev sahipliğinde yarışı takip eden uluslararası basın tarafından tam not aldı.

        Organizasyonu takip eden Hollandalı bisiklet yazarı Sander Kolsloot, TUR 2025'ten övgü dolu sözlerle bahsederek, "Türk halkının tura olan ilgisi mükemmel. Yollarda, yol kenarlarında ve bitiş çizgisinde çok sayıda insan görüyoruz. Elbette, bunu Tour de France veya Flanders ile karşılaştıramazsınız, ancak genel olarak, insanların çok coşkulu ve heyecanlı olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden bunu görmek harika. Çok fazla Türk yemeği yedim. Sanırım en sevdiğim, doğru telaffuz edersem, çöpsüz (çöp şiş). Ve bu güzeldi." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Vatandaşı Wout Poels'in performansını öven Kolsloot, TUR'un her yıl daha ileriye gittiğini belirterek, "Seviyenin giderek daha iyiye gittiğini görebiliyorsunuz. Bence bu sonuçlara da yansıyor. Genel olarak, turu birkaç yıldır takip ediyorum. Kraliçe Etabı olan Kıran Dağı tırmanışı çok iyiydi." diye konuştu.

        JENS VOEGELE: ÇOK İYİ ORGANİZE EDİLMİŞ BİR YARIŞ

        Alman spor yazarı Jens Voegele, Türkiye'nin harika bir ev sahipliğine imza attığını dile getirdi.

        Organizasyonun kalitesinin altını çizen Voegele, "Çok iyi organize edilmiş bir yarış. İnsanlar yarış konusunda gerçekten çok coşkulu. Burada olmak ve yarışın atmosferini yaşamak harika bir deneyim. Sanırım bu yarışı 100 yıldan uzun bir geçmişi olan Tour de France'a benzetebilirsiniz, tüm ülke yarışı yaşıyor." dedi.

        Türkiye'de bisiklet branşının çok iyi bir noktada olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Alman gazeteci, "Buraya birkaç kez geldim ve ülkenizde bisiklet sporunun gerçekten büyük bir gelişimi var. Bir bisiklet tutkunu olarak, bu gelişimi görmek beni gerçekten etkiledi. Gerçekten, Türk halkının yarışa nasıl baktığını, köylerde ve şehirlerde ne kadar kalabalık şekilde takip ettiklerine tanık oldum. Türk bayrağı sallayarak tezahürat yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Türk yemeklerine hayran kaldığını da söyleyen Voegele, "En sevdiğim, İstanbul'da yediğim Adana kebaptı. Çay içmeyi severim, Türk kahvesi de var. Ayranı da çok sevdim." diye konuştu.

        İTALYAN VE İSPANYOL GAZETECİLERDEN ÖVGÜ

        Yarışı takip eden İtalyan gazeteci Filippo Lorenzon ve İspanyol gazeteci Alejandro Lingenti de TUR 2025'e hayran kaldı.

        Filippo Lorenzon, Tour de France, Giro d'Italia ve Paris-Roubaix'in dünyanın en iyi bisiklet turları olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de, yolun kenarında insanları ellerinde Türk bayraklarıyla görmek çok eğlenceli. Her geçen yıl yarışı izleyen daha fazla insan görüyoruz. Çok iyi bir parkur seçilmiş. Tırmanış etapları çok çok iyi. Türkiye, Dünya Turu'nu organize etmenin hayalini hak ediyor." dedi.

        Alejandro Lingenti de Türkiye'de harika bir deneyim yaşadığını ve bunu çalıştığı turizm dergisine yazacağını aktararak, "Türkiye çok güzel bir ülke. Buradaki deneyimimi İspanya'da aktaracağım." diyerek düşüncelerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Habertürk Anasayfa