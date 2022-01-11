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Bloomberg’in bağımsız araştırma kuruluşu Bloomberg Intelligence; finans, perakende, enerji, teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2.000 şirket arasından 50 şirketi 2022’de dikkatle takip edilmesi gereken şirketler arasında gösterdi.

11 Ocak tarihinde yayımlanan liste, 50 global hisseye özellikle dikkat çekti. Listede Tüpraş’ın piyasa değeri, 2020 satışlarındaki değişim oranı, 3 yıllık toplam hisse getirisi, 12 aylık cirosu, yönetim kurulunda kadın temsili gibi göstergeleri yer aldı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre analist görüşlerinde, “Türk rafineri şirketi için, artan akaryakıt ihtiyacıyla birlikte ulaşılması beklenen tam kapasite kullanımının, 2022’de güçlü bir iyileşme beklentisi yarattığına” yer verildi.

DÖNÜŞÜM PLANINI AÇIKLADI

Tüpraş, 2021’nin Kasım ayında, geleceğin enerji sektöründe de liderlik hedefiyle, temiz enerjiye geçişle birlikte 2050’de karbon nötr olma taahhüdünü ve stratejik dönüşüm planını açıklamıştı. Stratejik dönüşüm planı kapsamında Tüpraş, her yıl ortalama 350 milyon dolar ile 2035’e kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım, 2050 yılı itibarıyla da toplam 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Tüpraş’ın yer aldığı “50 Companies to Watch in 2022” listesi oluşturulurken şirketlerin büyüme beklentileri, yönetim değişiklikleri, piyasaya sunacakları önemli ürün ve hizmet planları gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

Araştırmada, COVID-19 salgınının etkisinde, artan elektrikli araç satışları, temiz enerji dönüşümü, metaverse’deki fırsatlar gibi konular da ele alındı.