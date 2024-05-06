Fenerbahçeli futbolcular Konya'da yıkıldı kaldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde futbolcular son düdükle birlikte yıkım yaşadı
- 1
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
- 2
Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler haftayı sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde noktaladı.
- 3
Şampiyonluk için son üç haftada kazanmak zorunda olan Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray'ın da puan kaybını bekleyecek.
-
- 4
Mücadelede boyunca birçok gol pozisyonuna giren Fenerbahçe 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı.
- 5
Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.
- 6
Sarı-lacivertlilerin santrforu Edin Dzeko, bu sezon gol atamadığı bir Süper Lig maçında en fazla gol beklentisi ürettiği karşılaşmayı Konyaspor karşısında oynadı.
-
- 7
Fenerbahçe maçında yedi kurtarış yapan Jakub Slowik, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında gol yemeden en yüksek sayıya ulaşan Konyaspor kalecisi oldu.
- 8
Konyaspor maçında yedi net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana gol atamadığı bir Süper Lig karşılaşmasındaki en yüksek sayısına ulaştı.
- 9
Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular büyük bir yıkım yaşadı.
-
- 10
İşte o görüntüler...
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19