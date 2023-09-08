Tüp mide mi mide balonu mu?

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Tüp mide ameliyatı ve mide balon uygulamalarından aynı etkiyi beklemenin doğru olmayacağını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehtap Ertürk, "Obezite ve fazla kilo, kontrol altına alınmadığında diyabet, kalp rahatsızlıkları, bazı kanser türleri gibi daha pek çok ciddi hastalığa sebep olabiliyor. Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmelerle zayıflamak, günümüzde daha kolay hale geliyor. Ancak hastaların da tercih edecekleri tedaviler hakkında bilgi edinmesi kritik bir önem taşıyor" diye konuştu.

"VKE 30 VE ÜZERİ OLAN KİŞİLERE UYGULANABİLİYOR"

Ameliyat sonrası hastaların 3-4 gün içinde rutin yaşamlarına dönebileceğini söyleyen Op. Dr. Ertürk, "Fazla kiloya karşı en fazla kullanılan tedavilerden tüp mide ameliyatı ve mide balonu arasındaki farkı birçok kişi bilmiyor. Tüp mide ameliyatını, midenin yemek borusu ve on iki parmak bağırsağının birleştiği noktadan kesilerek midenin yaklaşık yüzde 80´inin çıkartılması ve tüp haline getirilmesi olarak özetleyebiliriz. Kapalı olarak yapılan ameliyattan sonra hastalar, fazla ağrı hissetmediği için 3 ila 4 gün içinde rutin yaşamlarına dönebiliyor. Hemen başlayan kilo verme süreci, ilk ayda çok hızlı başlarken sonrasında yavaşlayarak bir yıl içinde tamamlanıyor. Bu tedaviler, vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olan 18-60 yaş arasındaki ameliyat engeli olmayan kişilere uygulanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"MİDE BALONU SAYESİNDE DAHA AZ YİYECEK TÜKETEN HASTANIN KİLO VERME SÜRECİ BAŞLIYOR"

Mide balonu uygulamasının tüp mide ameliyatına göre daha basit bir işlem olduğunu belirten Op. Dr. Ertürk, "Özellikle anestezi alması sakıncalı olan ya da cerrahi işlem istemeyen hastalara ameliyatsız şekilde uygulanan mide balonu, endoskopiyle mideye yerleştirildikten sonra şişiriliyor. Hatta artık endoskopiye gerek kalmadan kapsül olarak suyla yutulan mide balonu da yapılabiliyor. Midede yer kaplayarak tokluk hissi veren mide balonu sayesinde daha az yiyecek tüketen hastanın kilo verme süreci başlıyor. Mide balonu, çeşitlerine göre vücutta 4 ila 12 ay arasında kalabiliyor. Balon çeşidine göre, belirli süre sonunda balon sönüyor ve bağırsaklar yoluyla vücuttan atılıyor. Bu tedavinin mide ameliyatından en önemli farkı tekrar uygulanabilir olması. Ayrıca hasta istediği zaman mide balonu çıkarılabiliyor. Bu yöntem için vücut kitle endeksinin ise 27 ve üzeri olması yeterli" dedi.

"TEDAVİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN HASTANIN YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRMESİ GEREKİR"

Op. Dr. Ertürk, şu ifadeleri kullandı: "Mide balonu yöntemi, mide ameliyatının aksine hastaneye yatış gerektirmiyor. Kısa ve ağrısız bir işlem olduğu için hasta işlem sonrası istediği zaman çıkış yapabilir. Elbette şunu unutmamak gerekir, tüm bu zayıflama tedavileri kilo vermek ve obeziteden kurtulmak için yalnızca bir başlangıçtır. Tedavinin başarılı olması için hastanın yaşam tarzını değiştirilmesi, düzenli ve sağlıklı beslenmesi gerekir. Obezite ve fazla kilo tedavilerinin uzman hekimler tarafından yapılması ise şarttır."