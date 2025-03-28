Tüp bebekte ilk denemede katılım payı yüzde 30

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) normal yollarla ya da diğer tedavi yöntemleriyle çocuk sahibi olamayan çiftlerin, yasadaki koşulları sağlamaları şartıyla tüp bebek tedavisini karşılıyor. SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için, eşlerden birinin en az beş yıldır sigortalı çalışması veya bakmakla yükümlü olunan kişi olması, sigortalı eşin en az 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının bulunması gerekiyor.

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Daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan çiftlerin en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisine ilişkin giderler SGK tarafından karşılanıyor.

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SGK’nın tedaviyi karşılayabilmesi için yapılan tıbbi tedaviler sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığı ve ancak tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık raporu aranıyor. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması da aranan şartlar arasında.

Tüp bebek tedavisine başlanan kadının embriyo transferinin yapıldığı tarihte 40 yaşından büyük olması durumunda tedavi bedelleri karşılanmıyor. Ancak, kadının 40 yaşından küçük olduğu tarihte düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmesi durumunda tüp bebek tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanıyor. Bir kadının doğurganlık çağında doğurduğu ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye’de 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51’e geriledi. Nüfusun mevcut düzeyini koruyabilmesi için doğurganlık çağındaki kadın başına doğan çocuk sayısının 2,1 olması gerekiyor. Türkiye’de doğurganlık hızının nüfus yenilenme düzeyinin altına düşmesi nedeniyle bu yılın başından itibaren çeşitli tedbirler alınıyor. TBMM’de önceki gün kabul edilen kanunla ilk çocuk için tek seferlik 5000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocukta 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 60 ay boyunca aylık 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.

REKLAM Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu da doğum izinlerinin artırılması konusunda çalışma yürütüyor. YÜZDE 30 ORANINDA KATILIM PAYI Tüp bebek tedavisinde kademeli olarak katılım payı alınıyor. Katılım payı oranı ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede ise yüzde 25 olarak uygulanıyor. Kanuna göre, yatarak tedavide vatandaşlardan alınabilecek katılım payı için üst sınır bulunuyor. Her bir yatarak tedavide alınabilecek katılım payı asgari ücretin yüzde 25’ini (2025 yılı için 6.501 TL) aşamıyor. Bir yıl içinde alınabilecek toplam katılım payı ise asgari ücret tutarı (2025 yılı için 26.005,50 TL) ile sınırlıdır. Ancak, tüp bebek tedavisinden alınan katılım payında bu üst limit uygulanmıyor. ERKEN MENOPOZ VE SPERM YETMEZLİĞİ OLANLARA KOLAYLIK Tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılanabilmesi için daha önce son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığının belgelenmesi isteniyordu. 2021 yılındaki değişiklik ile erken menopoz nedeniyle primer ovaryan yetmezliği sorunu bulunan kadınlar ile sperm yetmezliği bulunan erkekler de tüp bebek tedavisinden yararlanabiliyorlar.