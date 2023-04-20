Nahda Hareketi Lideri tutuklandı

Nahda Hareketi’ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın “devlet güvenliğine karşı komplo” dosyası kapsamında olduğunu kaydetti.

17 Nisan’da iftar vaktinde güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alınan Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı.

Gannuşi’nin beraberinde gözaltına alınan Nahda Hareketi ileri gelenlerinden Muhammed el-Kumani ile Bilkasım Hasan ile diğer 6 Nahda Hareketi üyesinin aynı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİLER

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" için muhalefete çağrıda bulunulmuştu.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi de 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri merkez ile Nahda Hareketi merkezinin kapatıldığını bildirmişti.

Tunus İrade Partisi tarafından yapılan açıklamada da ülke yetkililerinin, partinin başkent Tunus'taki genel merkezini kapattığı duyurulmuştu.

Gannuşi'nin neyle suçlandığına ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını, "demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişme" olarak niteledi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi'nin Kadir Gecesi gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanması, demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın dost ve kardeş Tunus'un barış, huzur ve istikrarına katkı sunmayacağını düşündüklerini belirten İbrahim Kalın, paylaşımında "Kararın gözden geçirilerek kucaklayıcı bir siyasi ortamın tesis edilmesinin, özellikle bayram arifesinde toplumsal barış ve siyasi istikrar için kritik önemde olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ENDİŞE DUYUYORUZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Gannuşi'nin tutuklanmasının ardından yapılan açıklamada "Endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tunus’ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi’nin tutuklanmasından endişe duyuyoruz.

Toplumun farklı kesimlerini temsil eden siyasetçilere yönelik bu tür tasarrufların, Tunus’un toplumsal barışına fayda sağlamayacağını düşünüyoruz.

Tunus’ta demokratik geçiş sürecinin toplumun tüm kesimlerini içeren, geniş bir uzlaşı temelinde yürütülebildiği takdirde başarılı olabileceğine inanıyoruz.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Tunus’un barış, refah ve esenliği için katkı sağlamayı sürdürecektir."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

Şentop, Gannuşi'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyasi mücadele siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalı. Tunus'ta demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önemli ismi, önceki parlamento başkanı ve Ennahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınmasını ve sonuçta tutuklanmasını büyük endişe ile takip etmekteyiz. Dost ve kardeş Tunus halkının anayasa ve kanunlarıyla da çelişen bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz."

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