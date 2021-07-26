AA

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları nedeniyle Cumhurbaşkanı Kays Said'i darbe yapmakla suçladı.

Gannuşi, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Ali el-Arayyid de Said'in kararlarının devletin kurumlarına yönelik darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı görüntülü mesajında, "ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşulları" gerekçe göstererek Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

TUNUS'TA NELER OLUYOR?

Tunus’ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin Meclis'e girişini engellemişti.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

NAHDA HAREKETİ NEDİR?

Zeynel Abidin Bin Ali’nin iktidarı bıraktığı 14 Ocak 2011 devrimi sonrasında Tunus'ta siyasi alana resmi olarak giren Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi ve hukukçu Abdulfettah Moro tarafından 1972'de dönemin yasakçı zihniyeti yüzünden gizli bir hareket olarak kuruldu.

Nahda Hareketi kendini resmi internet sitesinde "Arap Dünyasının birliği, Filistin’in kurtuluşu bağlamında karşılıklı saygı çerçevesinde tüm halklarla iş birliği içinde çalışmayı hedef alan İslami referanslı ulusal siyasi parti" olarak tanımlıyor.

Tunus'ta 1970'lerde üniversitelerin öğrenci birliklerinde yürütülen çalışmaların başarılı olması sonucunda takipçileri artan Harekete 1978'de "İtticah İslami" (İslami Yöneliş Hareketi) adının verilmesine karar verildi.

Hareket, öğrenci kanadının teklif ve ısrarıyla 6 Nisan 1981'de başkent Tunus'ta düzenlenen bir basın toplantısında kendini "İslami Yöneliş" adıyla resmi olarak duyurdu.

Eğitimin iyileştirilmesi ve yönetimde demokratikleşme talebiyle 1981’de başlayan öğrenci protestolarında "İtticah İslami" gücünün hissedilmesinin ardından Hareketin üyelerine yönelik tutuklamalar, güvenlik tahkikatları, hapis cezaları bazı dönemler hız kesmekle birlikte 14 Ocak 2011 Devrimi'ne dek devam etti.

Hareket yayımladığı Milli Misak'la 1989'da adını "Nahda Hareketi" olarak değiştirdi ve aynı yıl bağımsız adaylarla parlamento seçimlerine katıldı.

Söz konusu seçimler rejimle barışma anlamına gelse de Hareketin ülkedeki şaibeli seçimlerle ilgili açıklamalar yapması üzerine çok sürmeden tahkikatlar, tutuklamalar, cezaevleri yeniden hareketin üyelerinin birinci gündemi haline geldi. Bu durum 1989 seçimlerinin ardından 14 Ocak Devrimi'ne dek sürdü.