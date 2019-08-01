Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nasır, Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı nedeniyle erkene alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül'de yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, 25 Temmuz'da 93 yaşında vefat etmişti.

AA'nın haberine göre; Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun önceki gün yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 Ağustos ile 9 Ağustos arasında adaylık başvurularının yapılabileceğini duyurmuştu.