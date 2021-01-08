Köyün her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Ulukale köyü yıllar önce kocaman bir dağın üzerine kurulmuş bir köy ve çeşitli nedenlerle daha sonra boşaltılmak zorunda kalmış. Böylece yeni köy, eski köy yerleşim yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yeniden inşa edilmiş. Eski köy yerleşimi yılın her döneminde çok doğal ve güzel görünüyor. Köyün sınırları içerisinde yıllar önce yapılmış konaklar ve eski toprak evlerin kalıntıları bulunuyor. Ayrıca köyde geçmişten günümüze kadar ayakta duran bir çeşme, cami duvarları ve bir değirmen yer alıyor."