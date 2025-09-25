Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tunceli'deki HES projesine yürütmeyi durdurma kararı | Son dakika haberleri

        Tunceli'de, Tağar Çayı üzerindeki HES projesine yürütmeyi durdurma kararı

        Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban hayatı ve endemik türlere ev sahipliği yapan Tağar Çayı üzerinde yapımı büyük oranda tamamlanan HES ve regülatör projesinin ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Avukat Barış Yıldırım, proje çalışmaları devam ederken ÇED olumlu raporunun olmadığını ve sonradan alındığını ifade ederek, "Biz Çemişgezek Çevre Platformu, yöredeki yurttaşlar adına hukuksal süreç başlattık. Bu projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 17:59 Güncelleme: 25.09.2025 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaban hayatı ve endemik türlere ev sahipliği yapan Tağar Çayı'nda geçen yıl başlatılan HES ve regülatör inşaatı, ÇED süreci devam ederken başlatıldığı gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Barış Yıldırım tarafından yargıya taşındı.

        • 2

          Erzincan İdare Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında 8'i profesör, 1'i doçent 9 kişilik bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptı. Keşifte Tunceli Barosu avukatları da hazır bulundu.

        • 3

          Yapılan keşif sonrasında hazırlanan raporda balıkların geçiş yapamadığı, yaban keçilerinin suya ulaşamadığı ve yapının ekolojiye zarar verdiği tespit edildi. Erzincan İdare Mahkemesi, bu raporu da dikkate alarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

        • 4

          Kararın ardından avukat, çevreci ve sivil toplum kurulularının da katılımıyla Tunceli Barosu'nda basın açıklaması düzenlendi.

        • 5

          Burada konuşan Avukat Barış Yıldırım, proje çalışmaları devam ederken ÇED olumlu raporunun olmadığını ve sonradan alındığını ifade ederek, “Biz Çemişgezek Çevre Platformu, yöredeki yurttaşlar adına hukuksal süreç başlattık. İnşaat bitmek üzerdeyken ÇED olumlu kararı verildi. ÇED kararına karşı açtığımız davada Çemişgezek, Tağar Çayı Havzası’nın ülkemizin tarafı bulunduğu BERN Sözleşmesi ‘Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarının koruma sözleşmesi’ hükümlerine göre kesin koruma altında bulunan canlı türlerini barındırdığını, bunların en önemlilerinin yaban keçisi ve su samuru olduğunu, burada habitat tahribatı yapılamayacağını ifade ettik. Yine, Tağar Vadisi Havzası'nın 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine göre Milli Park olarak tefrik edilmesi gereken sahalardan olduğunu ifade ettik. Bu projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledik dedi.

        • 6

          Avukat Yıldırım, mahkemenin bilirkişi raporunu da dikkate alarak yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, “3 Temmuz 2025 tarihinde Erzincan İdare Mahkemesi 9 bilirkişi gönderdi. Baro olarak biz bu projenin iptal edilmesini savunduk. Netice itibarıyla bilirkişi raporlarında projenin iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, su iletim kanalı ve balık geçidinin işlevsiz olduğu, bitki türlerinin yalnızca bir günlük incelemeyle tespit edildiği, sosyal ve çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediği vurgulandı diye konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa