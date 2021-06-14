Tunceli'de uçuruma düşen kişi yaralı olarak kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Aydın Atlı (29) Ali Baba Mahallesi'ndeki dağlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre uçuruma düştü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Atlı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.