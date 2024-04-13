Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'ın gemiye el koymasının ardından İsrail'den sert açıklama: Sonuçlarına katlanacaklar

        İran'ın gemiye el koymasının ardından İsrail'den sert açıklama: Sonuçlarına katlanacaklar

        İran, İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine Basra Körfezi'nde bugün el koydu. İsrail ise bunun ardından Tahran'ın "sonuçlara katlanacağını" ifade etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 19:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran ve İsrail arasında gerilim tırmanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran ve İsrail arasındaki gerilim bugün gelen haberlerle iyice tırmandı. İran, İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine Basra Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.

        İsrail tarafından bunun ardından yapılan açıklamada İran'ın "durumu tırmandırmanın sonuçlarına katlanacağı" ifade edildi.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tesnim haber ajansı, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin bugün bir yük gemisine el koyduğunu açıkladı.

        İran İsrail'e misilleme saldırısı düzenleyecek mi?
        Haberi Görüntüle

        "MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

        İsrail ordu radyosu da X'ten yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Olayla ilgili yayımlanan videoda İranlı askerlerin helikopterle gemiye indiği görüldü.

        Geminin operatörü MSC, baskın sırasında gemide 25 kişilik mürettebat bulunduğunu açıkladı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise yük gemisine el konduğunun duyurulmasının ardından İran ile artan gerilime dair yazılı açıklama yaptı.

        "İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak. İsrail yüksek alarma geçti" ifadelerini kullanan Hagari, İsrail’in İran’dan gelecek saldırıya karşı "hazırlığını artırdığı ve yanıt vermeye de hazır olduğunu" kaydetti.

        İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

        İsrail, İran'ın, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İrana saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        Milas'ta yeni görüntüler ortaya çıktı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        1 kişinin öldüğü teleferik faciasında herkes kurtarıldı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Yabancı hakemden ilk VAR müdahalesi
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        Boşanma aşamasında cinayet! 22 yaşındaki eşe 3 kurşun
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        Sabahları erken kalkabilmenin 10 yolu
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Habertürk Anasayfa